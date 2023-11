/FOTOGALERIE/ Naposledy na podzim se fotbalisté Zlaté Koruny představili v I.A třídě na domácím hřišti. A loučení to bylo skvělé, soupeři ze Čkyně přibalili na cestu půl tuctu branek. A další mohli klidně i přidat.

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Čkyně 6:1 (3:1). | Foto: Lukáš Hoďánek

Zlatá Koruna - Čkyně 6:1 (3:1)

Branky: 2. a 62. L. Konečný, 13. J. Wagner, 27., 64. a 82. M. Král - 23. (PK) G. Bujok. ŽK: 1:2 (Persán - Červený, Děd). Rozhodčí: Kovařík - Ovčáček, Picka.

Fotbalisté Zlaté Koruny v minulém kole těsně padli v utkání podzimu ve Strunkovicích 2:3. Na lídra tabulky rázem ztráceli osm bodů. Sezona však je ještě dlouhá, takže i taková ztráta se dá dohnat. A se stahováním začala Zlatka hned v dalším kole. Odnesli to hráči ze Čkyně.

"Sice jsme dali šest branek, ale mrzí mě to, co jsme ještě neproměnili. Ale po vysoké výhře to nemusíme řešit," začal hodnocení utkání domácí trenér Václav Domin a pokračoval: "Chtěli jsme ukázat divákům dobrý fotbal, což se snad povedlo. Měli jsme plno zraněných hráčů a jsem rád, že se někteří dali dohromady a nastoupili. Škoda, že musel po deseti minutách střídat pro zranění Venca Beránek. Dali jsme dva rychlé góly, ale pak udělali zbytečnu penaltu. Věděli jsme, že to Čkyně hraje dlouhými balony na vysoké hráče, že mají komplet vysokou obranu, tak jsme se snažili hrát fotbalově po zemi a připravovat si šance. Dávali jsme docela pěkné branky."

Tentokrát se domcí obešli dokonce i bez tradičního brankového příspěvku kapitána Jana Šebelky. "Ale stal se z něho dvorní nahrávač, což je pro tým také moc důležité," dodal s úsměvem trenér a pokračoval: "Dneska to vyšlo střelecky Matějovi Královi. Studuje, jezdí jen na víkendy a tentokrát mu to tam padalo. Ale celkově jsem rád, že jsme v posledním domácím zápase podzimu předvedli dobrý výkon. Diváci jsou ve Zlatce perfektní a takovou rozlučku si zasloužili."

"Výsledek vypadá přesvědčivě, ale rozhodně si nemyslím, že jsme byli ve Zlaté Koruně za nazdárky. Někteří kluci odvedli maximum a naopak někteří musí hodně přidat. Domácí mají silný tým a jakoukoli drobnost trestali. Tak za týden musíme navázat na nasazení, které jsme zde předvedli a už se také prosadit. Je to teď strašná série, ale věřím, že všichni nastoupí s odhodláním ji ukončit," dodal k utkání čkyňský trenér Jan Děd.