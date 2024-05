/FOTOGALERIE/ Tahákem víkendového programu A skupiny fotbalové I.A třídy bylo derby Čkyně - Prachatice. Domácí však své fanoušky zklamali, když od soupeře inkasovali čtyři branky.

I.A třída: Čkyně - Tatran Prachatice. | Video: Zdeněk Formánek

SK Čkyně - Tatran Prachatice 0:4 (0:2)

Branky: 41. a 73. Jakub Rauscher, 45. Jar. Rauscher, 69. A. Kasík. ŽK: 3:2 (Fiedler, G. Bujok, Král - Kováč, Pravda). Rozhodčí: Kollárik, L. Novák, V. Klimeš.

Jan Děd trenér Čkyně: "Utkání se nám hrubě nepovedlo. Není prakticky co hodnotit. Třikrát jsme dostali gól ze standardní situace a to i přesto, že máme výškovou převahu. To je alarmující. Herně nelze hodnotit vůbec nic, protože jsme byli ve všech aspektech horší. Kombinace žádná, osobní souboje žádné, první střela na branku až okolo 80. minuty je málo. Byli jsme zbrklí s míčem a kazili jednoduché herni situace, které Tatran trestal. Dostali jsme zaslouženě lekci. Musíme se zlepšit jak přístupem, tak ve všech herních aspektech."

Josef Hopfinger, asistent Prachatic: "Určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak by mohl ukazovat výsledek. V některých momentech to bylo hodně ostré, zejména v první půli. Domácí měli po půl hodině tři žluté, ale jsem rád, že se nenechali kluci zastrašit a dokázali také přiostřit. Pomohla nám závěrečná desetiminutovka první půle, kdy jsme dali dva góly. První jsme dali po standardce, což se nám moc nestává, a pak se Jarda Rauscher krásně trefil ze dvaceti metrů. Věděli jsme, že domácí mohou zahrozit jen ze standardek, ale my jim zbytečnými fauly pomohli. Trochu nás přimáčkli, ale jedinou jejich šanci chytil náš gólman Coufal. My pak měli prostor na brejky a závěr jsme si v klidu pohlídali."