/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po výhře 3:0 na hřišti Blatné čekal ve druhém jarním kole A skupiny fotbalové I.A třídy na hráče SK Čkyně daleko tvrdší oříšek. Na Šumavu přijel celek Plané u ČB, který v minulém kole jako první v sezoně porazil vedoucí Strunkovice. Na Čkyňské však nevyzrál.

Fotbalová I.A třída: Čkyně - Planá. | Video: Zdeněk Formánek

SK Čkyně - SK Planá 1:0 (1:0)

Branka: 10. G. Bujok. ŽK: 2:5 (Turek, A. Bujok - Svoboda, Carda, Hotový, Plojhar, Pajerský). Rozhodčí: Cigáň - Kříž ml., Kollmann. Diváci: 200.

Čkyňští mají skvělý rozjezd do sezony. Dva zápasy, šest bodů a ani jeden inkasovaný gól. Také proti Plané zachytal výborně gólman Drnek. "Bojovnost, zodpovědnost, týmovost a pokora, nic z toho nám nechybělo, možná proto jsme to zvládli a třetí tým tabulky od Budějc porazili gólem Gusty Bujoka. Zápas byl od začátku velmi bojovný, oba týmy si vypracovaly po jedné velké šanci, my ji proměnili, ale hosté díky Turkovi a Drnkovi ne," komentoval utkání vedoucí čkyňského týmu Patrik Krull.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Štěstím po utkání zářil i trenér Jan Děd. "Vedoucí prakticky vše řekl, já musím jen pochválit kluky. Samozřejmě byl ještě trochu těžký terén, míč odskakoval, ale to bylo pro oba stejné. O tom, že Planá má kvalitní tým, jsme věděli, respektive za ni hovoří výsledky. Navíc v zimě ještě posílila a zřejmě má vyšší cíle. U nás to jen potvrdila. Má kvalitní zálohu, která pracovala velmi dobře. Řekli jsme si co musíme hrát, na co si dávat pozor. Před začátkem se při rozcvičce zranil Sebastián Tipanic a domácí premiéra se mu tak vzdálila. První poločas každý tým hrál pozorně z obrany a tak se odehrávala bitva převážně ve středu pole. Přesto jsme udeřili jako první a Gustovo pohotové zakončení skončilo v síti. Hosté měli možnost srovnat, kdy prodloužený míč na zadní tyči dorážel hráč Plané, ale Drnek předvedl bravurní zákrok. Druhý poločas byl vyrovnaný, hosté se tlačili před branku domácích, ale jejich centry nebyly adresné. V závěru se nám naskytla situace čtyři na jednoho, ale bohužel jsme ji nedotáhli gólově. Musím pochválit celý tým, ale pokud bych měl přece jen vypíchnout dva hráče, tak Drnek v bráně a Pešl na pravé straně nejen pozorně bránil, ale podporoval neúnavně útok. Poděkování zaslouží i naši věrní bubeníci, kteří opět vytvořili skvělou atmosféru. Ještě jednou díky všem a za týden v Sousedovicích," doplnil trenér Děd.