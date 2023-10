/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pět výher ze šesti zápasů a druhé místo A skupiny I.A třídy. Tak skvělý start čkyňských fotbalistů do sezony nikdo nečekal. O to větší překvapení je domácí ztráta bodů s posledním Kamenným Újezdem.

Fotbalová I.A: Čkyně - Kamenný Újezd. | Video: Zdeněk Formánek

SK Čkyně - Kamenný Újezd 0:2 (0:1)

Branky: 41. V. Kotalík, 57. J. Greguš. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Písek.

Na domácí straně panuje po utkání jak mezi hráči, tak především mezi fanoušky velké zklamání. Body s posledním týmem tabulky měly být podle prognóz povinností. Ale přesně takové zápasy se hrají nejhůře.

"Jsem zklamaný. Především z předvedené hry. Fotbal v chůzi nemá šanci na jakékoliv úrovni. Bohužel, to jsme předvedli a Kameňák zcela zaslouženě bere body. My sice mohli vyhrávat 3:0, ale šance Fiedlera, Bujoka a střely Mikeše golem neskončily. A jelikož jsme tentokrat nestíhali neúnavným útočníkům hostů jak rychlostně, tak soubojově, tak přišel trest, když dorazili natřijrát míč do sítě. Ve druhé půli jsme navázali na první a herně fotbal trpěl. Nedokázali jsme vůbec kombinovat a jen nakopávali míče do šestnáctky, navíc nepřesně nebo bez absolutního důrazu. Jen jsme kolem hostů cupitali. Všude jsme propadávali soubojově a někdy se ani soubojů raději nezúčastnili a pak jen faulovali. Druhý gól jsme si dali sami, když Ondra Červený chtěl nahrát asi stoperovi, který tam ale nebyl, a hosté trestali na 0:2. Pak už to byla od nás fotbalová křeč a s chutí bojující hosté nám nic nedovolili," hodnotil utkání čkyňský trenér Jan Děd a pokračoval: "Takový výkon se nesmí opakovat. My teď musime zřejmě trošku potrénovat, neboť účast na trénincích nebyla ideální a bylo to velmi, velmi vidět. Pokud bych měl někoho pochvalit, tak Pepu Krále a tentokrat i Michala Mikeše. Gratuluji soupeři k prvním bodům a zaslouženým. Děkujeme našim fanouškům za neúnavné povzbuzování a doufám, že příště už předvedeme zase výkon na úrovni."