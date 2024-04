/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy přijel do Čkyně celek Hrdějovic, který bojuje o záchranu v soutěži. Bod je tak pro domácí chudým výsledkem snažení na hřišti.

Fotbalová I.A: Čkyně - Hrdějovice 1:1 (1:1). | Foto: Zdeněk Formánek

SK Čkyně - Slavoj Hrdějovice 1:1 (1:1)

Branky: 22. T. Děd - 27. F. Záveský. ŽK: 0:2 (Lipold, Sloup). Rozhodčí: Bartůněk - Písek, Juráň.

Čkyňským fotbalistům se v posledních zápasech herně moc nedaří. Za poslední tři kola získali pouze bod. "Bohužel, už třetí zápas po sobě jsme nebodovali naplno. Provází nás herní a gólová křeč. Navíc k tomu děláme hloupé chyby v obraně a ve výsledku máme ze tří posledních utkání pouze bod. A ani ten být nemusel. Těžko říci, proč tomu tak je. Všechno si vždy vyřikáme, v tréninku si na to uděláme cvičení a pak přijde zápas a my si nehodíme pomalu ani aut. Zřejmě si myslíme, že se soupeř porazí sám. Chybí koncentrace a u některých úbytek sil. Rychle zapomenout na dnešek a soustředit se již na utkání za týden. Tam musíme předvést úplně jiný výkon, jak herní, tak individuální, protože tohle by opět nestačilo," hodnotil utkání nespokojený čkyňský trenér Jan Děd.