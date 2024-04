/FOTOGALERIE/ Povzbuzeni domácí výhrou nad Vodňany cestovali vimperští fotbalisté v dalším kole A skupiny I.A třídy na hřiště Borku. Chtělo to neprohrát, aby si na Borek udrželi dostatečný náskok. Vše ale dopadlo zcela jinak.

Vimperští fotbalisté (v modrém v utkání v Hrdějovicích) tentokrát schytili na Borku sedm branek. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

FK Borek - TJ Šumavan Vimperk 7:1 (5:0)

Branky: 4’, 26’, 85’ Hájek, 13’ Vintr (vlastní), 20’ Holzepl, 45’ Horejš, 67’ Michal - 79’ Pankratz. ŽK: 2:2 (Horejš, Čermín - Rod, Čech). Rozhodčí: Dimitrov - Votava, Janovský.

Sestava Vimperka: Osvald - Formánek, Kliment (55’ Sova), Benda, Pankratz - Žofka, Vintr (55’ Schwarz), Vavřík (80’ Císař P.), Rod, Málek - Čech.

Vimperským fotbalistům se duel na Borku hrubě nepovedl nepovedl. "Těžko se mi hodnotí toto utkání bez nějakých větších emocí. Ve 20. minutě prohráváme 3:0 poté, co si dáme dva góly sami a jeden dostaneme z penalty. Místo toho, abychom se po těchto fackách probrali, tak dostaneme ve 26. minutě na 4:0 a ve 45. minutě na 5:0 a je po zápase. Do utkání jsme nastoupili absolutně bez koncentrace, asi jsme si mysleli, že to půjde po minulém utkání samo. Bohužel jsme měli větší ego než chuť se porvat o výsledek. Takto se opravdu o body nehraje. Doufám, že je to pro nás dostatečná škola a do příštího utkání se z toho poučíme," nešetřiil své hráče trenér Lukáš Sýs a dodal: "I přes nepříznivý výsledek bych chtěl pochválit a poděkovat Honzovi Vavříkovi, který se po letech vrátil do našeho dresu a na zelený pažit a v naší nelehké situaci nám chce pomoct. Dnes to bohužel nevyšlo, musíme to rychle hodit za hlavu, poučit se z toho a věřím, že příště domácí utkání zvládneme. Je to jen na každém z nás, jak k tomu přistoupí."