S nadsázkou by se dalo říci, že má Husinec po čtyřech kolech více bodů než za poslední dvě sezony dohromady. V těch se pokaždé zachránil jen díky tomu, že byla sezona předčasně ukončena. Před tou současnou však celek od Blanice posílil kádr a především přivedl na lavičku zkušeného trenéra Jaroslava Frnocha. A výsledky se dostavily. Po čtyřech kolech má Slavoj deset bodů a vede tabulku.

Slavoj Husinec - Sokol Sedlice 5:1 (1:1). 28. Váša Ondřej, 60. Novák Petr, 63. Váša Ondřej, 83. Toman Martin, 90. Balica Tomáš - 23. Dumský David.

"V zápase sice svedly souboj mužstva z čela neúplné tabulky, ale v případě neúspěchu bychom v dalším kole jeli na hřiště Vacova a mohli bychom se tabulkou rychle propadat. Kluci ale přistoupili k zápasu opět zodpovědně a nabuzeně. Po dvaceti minutách jsme sice soupeři vedení v zápase částečně darovali, ale do přestávky jsme skóre srovnali a neproměnili ještě do šatny nařízenou penaltu. S našimi hráči to nijak nezamávalo a po změně stran hráli vynikající fotbal a soupeře jasně přehrávali. Z rychlých brejků dnes jistě upoutal diváky Ondra Váša, ale opět chci pochválit všechny, kteří do utkání zasáhli včetně všech střídajících hráčů z lavičky, jenž pomohli vítězství pečetit. Po závěrečném hvizdu rozhodčího mě až naskočila husí kůže, když se ozval velký potlesk diváků a hráči jim děkovali za podporu," shrnul utkání předseda Slavoje Husinec Václav Heinzl.