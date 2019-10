Fotbalisté Husince se představili v uplynulém kole I.B třídy v důležitém utkání s béčkem Oseka. V souboji dvou posledních týmů tabulky nemohla ani jednomu stačit remíza.

Fotbalová I.B třída: Slavoj Husinec - Osek B 4:2. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Hosté přijeli posíleni o několik hráčů pendlujících z prvního týmu, začali zápas dobře a vytvořili si několik šancí. Do vedení však šel Husinec, když nařízenou penaltu proměnil Wágner. Hosté však vzápětí vyrovnali a ve druhém poločase šli dokonce do vedení. Husinec však nesložil zbraně, Kolář vyrovnal, Zelený poslal domácí do vedení a vše pak ještě pečetil svou druhou brankou Kolář. Husinec se tak v tabulce posunul na 11. místo.