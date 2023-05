/FOTOGALERIE/ Souboj dvou týmů bojujících o udržení přineslo další kolo fotbalové I.A třídy. Ze tří bodů se radovali domácí.

Čkyňští fotbalisté porazili Blatnou 1:0 (snímek je z podzimního vzájemného duelu). | Foto: Jan Škrle

SK Čkyně - TJ Blatná 1:0 (1:0)

Branka: 20. G. Bujok.

Remíza prakticky pro nikoho nic neřešila. Oba celky potřebovaly tři body. Ty mají Čkyňští, kteří se tak v tabulce dotáhli na svého soupeře.

"Velkou úlevu cítíme po utkání s Blatnou. Řekli jsme si, že utkání musíme zvládnout pouze za tři body a to se povedlo. Vše ostatní je vedlejší. Utkání rozhodla jedna kombinace v prvním poločase, když do vápna poslal míč Michal Novotný a ten se dostal ke Gustovi Bujokovi, který propálil gólmana. Byl to rozhodující moment. Další gól již nepadl, i když šance byly. Nebyl to nijak líbivý fotbal, ale tři body máme a to se počítá," komentoval výhru čkyňský trenér Jan Děd.