Branky: 7. (pen.), 9., 56. a 84. Krejčí, 16. a 20. Bílý – 45. Macák. ŽK: 1:1 (Krejčí – Kodras). Diváci: 100. Rozhodčí: Mach – Cigáň, Jarolím.

Junior: Lízal – Boukalík, Rozhoň (79. Míčka), Rybák, Kafka – Děd, Benedikt – Zahrádka, Krejčí (85. Linhart), Máška – Bílý (66. Doležal).

Domácí si byli vědomi, že je nutnost vyhrát a do zápasu vstoupili famózně. Již v 7. minutě hosté zahráli ve vápně rukou a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Krejčí. V 9. minutě předvedli domácí nádhernou akci, která byla odměněna druhým gólem. Máška přihrál Boukalíkovi a ten ostrým centrem našel ve vápně nabíhajícího Krejčího, který hlavou zamířil přesně - 2:0. To hosty rozhodilo a začali kupit chyby. Jednu z nich udělali v 15. minutě a důrazný Bílý je potrestal třetím gólem. O minutu později Bílý unikl hostující obraně a jeho zakončení se štěstím brankář vytáhl na tyč. To samé Bílý zopakoval ve 20. minutě s tím rozdílem, že brankáři tentokráte nedal šanci zasáhnout a skóre se měnilo na 4:0. Vypadalo to s hosty na ručník, ale oni postupně začali přebírat iniciativu a ve 45. minutě po našich špatných odkopech ve vápně se nakonec ke střele dostal Mácák a Lízala prostřelil - 4:1.

Druhý poločas jsme začali také skvěle, když ve 49, minutě Benedikt poslal Bílého do brejku a brankář jeho střelu vyrazil nohama na rohový kop. V 56. minutě po výkopu Lízala přišel hlavičkový souboj, odražený míč si našel Krejčí a jeho pohotová střela z 20 metrů skončila v síti - 5:1. V 64. minutě mohli hosté snížit, ale z dobré pozice Šemro přestřelil. V 82 minutě se hosté prokombinovali až do vápna před samotného Lízala a ten jejich tutovku zlikvidoval. V 84. minutě domácí předvedli další dobrou kombinaci až do vápna, na jejímž konci byl Krejčí a ten věděl jak se šancí naložit - 6:1. Ještě v 86 minutě měl tutovku na noze Doležal, ale tentokrát brankář míči v cestě do sítě zabránil.

Tentokráte bych nejraději vyzdvihl celý tým a hlavně oba střelce, ale vyzdvihnu jednoho, který odváděl, jak se říká tu špinavou defenzivní práci, protože hosté výborně kombinovali a on jim kombinaci dobře narušoval, a to byl nestárnoucí Jiří Benedikt.

Autor: Jiří Cibulka, vedoucí Junioru Strakonice