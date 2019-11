SKUPINA A

Sedlec – Netolice 0:0. Netoličtí hrají z důvodu rekonstrukce atletické dráhy ve sportovním areálu poslední kola na hřištích svých soupeřů. Tentokrát zamířili na Sedlec, který byl před utkáním aktuálně druhý. Navíc se jednalo o derby, Byl to především boj o každý metr ve středu hřiště bez vážnějších šancí. Netoličtí měli v první půli dva dobré náznaky, ale bez brankového efektu. Druhý poločas se hrál ve stejném duchu, a tak utkání vyústilo v bezbrankovou remízu.

1. Netolice⋌ 11 9 1 1 36:10 28

2. Loučovice⋌ 11 6 2 3 20:23 20

3. Sedlec⋌ 11 5 4 2 24:16 19

4. Větřní⋌ 11 5 3 3 29:21 18

5. Roudné B⋌ 11 5 2 4 22:20 17

6. Zl. Koruna⋌ 11 5 2 4 25:25 17

7. Dolní Dvořiště⋌ 11 5 1 5 27:21 16

8. Hrdějovice⋌ 11 4 3 4 24:19 15

9. Dříteň⋌ 11 4 3 4 22:26 15

10. Boršov⋌ 11 4 2 5 28:32 14

11. T. Sviny B⋌ 11 4 1 6 17:37 13

12. K. Újezd⋌ 11 3 1 7 15:20 10

13. Chvalšiny⋌ 11 2 2 7 11:23 8

14. Frymburk⋌ 11 2 1 8 16:23 7

SKUPINA B

Čkyně – Husinec 4:1 (1:1). „Proti Husinci se hrálo na opravdu těžkém terénu a my nezačali vůbec dobře. Po první standardní situaci hned jsme inkasovali gól, který byl vůbec první na domácí půdě letos. To domácí trochu zmrazilo. Byli nepřesní v kombinaci i koncovce. Vysvobodil je až faul na Samohejla a nařízenou penaltu proměnil Turek. Více gólů v prvním poločase nepadlo a tak trenéři domácích museli v kabině trošku zvýšit hlas. Druhá půle už byla trošku o tom, kdy padne uklidňovací druhý gól. Ten dal Josef Král, když běžel na brankáře a po souboji s protihráčem a brankářem míč skončil v brance. Poté se valil útok za útokem, ale tenhle zápas prostě domácí nezastihl v oslnivé formě. Další gól přidal Pavel Samohejl a v závěru se prosadil ještě Lukáš Toman. Čkyně splnila sice povinnost za tři body, ale dost se nadřela,“ shrnul utkání vedoucí domácího celku Patrik Krull.

Stachy – Prachatice B 3:1 (1:1). „Prachatičtí přijeli bez pendlů z A týmu, který hrál současně ve Vimperku, s dorostenci na lavičce, kteří měli v nohách dopolední zápas. Za krásného počasí vstoupili do zápasu mnohem lépe domácí, když krásnou akci zakončil s přehledem Hovorka. Pak však začali na hřišti dominovat hosté. Hráli kombinační fotbal, který ostře kontrastoval s domácím systémem vše na Záleského. Také po zásluze překvapivou střelou Kunce vyrovnali na 1:1. Až do konce poločasu byli hosté aktivnější, ovšem gól již nepadl. Po přestávce se obraz hry změnil. Stachy rychlou přímočarou hrou začaly rozebírat hostující obranu a dočkaly se i gólů. V 50. minutě po dlouhém autu napálil míč přesně k tyči Pešl na 2:1. Hosté prostřídali, ale na hře se prakticky nic nezměnilo. Domácí šli nekompromisně za třemi body a prudký centr Záleského si hostující hráč srazil do vlastní brány na 3:1. Prachatice ještě více otevřely obranu a Stachy chodily do přečíslení. Žádnou akci již ale hráči neproměnili a skóre tak zůstalo stejné. Za druhý poločas si domácí tři body zasloužili,“ shrnul utkání vedoucí stašského celku Tomáš Andrle.

Sedlice – Strunkovice 2:4 (0:3). Strunkovičtí nikoho nenechali na pochybách, že chtějí postoupit. První poločas byl pod jejich taktovkou. Do vedení šli již po pěti minutách brankou Kuneše. V závěru poločasu se prosadili ještě Pícha a R. Žurek a vypadalo to, že je rozhodnuto. Domácí však zbraně nesložili a za dvacet minut druhé půle snížili na rozdíl jediné branky. Hosté mohli rozhodnout z penalty, ale R. Žurek ji nedal. Sám pak pojistil výhru svého týmu v samotném závěru zápasu.

Střelské Hoštice – Vacov 2:2 (1:1). Nováček soutěže hraje výborně a Vacovské nečekalo nic jednoduchého. Přesto šli hosté po půl hodině do vedení brankou Červenky. Domácí však před poločasem vyrovnali a po hodině hry šli do vedení. Vacov chtěl alespoň bod a ten přišel v 71. minutě, kdy proměnil Vítovec penaltu.

1. Čkyně⋌ 11 11 0 0 35:3 33

2. Strunkovice⋌ 11 10 1 0 47:10 31

3. Hoštice⋌ 11 7 1 3 24:22 22

4. Prachatice B⋌ 11 6 0 5 29:19 18

5. Bělčice⋌ 11 4 3 4 20:20 15

6. Sedlice⋌ 11 5 0 6 21:25 15

7. Vacov⋌ 11 4 2 5 21:20 14

8. Stachy⋌ 11 4 2 5 25:26 14

9. Volyně⋌ 11 4 2 5 19:21 14

10. Kestřany⋌ 11 4 2 5 18:21 14

11. Dražejov⋌ 11 2 4 5 10:25 10

12. Cehnice⋌ 11 2 2 7 19:26 8

13. Husinec⋌ 11 2 1 8 11:38 7

14. Osek B⋌ 11 1 2 8 16:39 5