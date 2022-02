"Z mého pohledu solidní příprava. Jsem s tím spokojemn. Samozřejmě jsme neměli dostat tolik branek, ale o tom přípravné zápasy zase až tolik nejsou. Dostali jsme je po vlastních chybách. Z různých důvodů někteří kluci chyběli. Znovu dostala příežitost řada dorostenců, kteří ukazují, jak jdou v dospělém fotbale nahoru. Mám z nich radost. Řada z nich si říká pro jaro o kádr prvního týmu," uvedl k utkání prachatický trenér Josef Raušer.

"Druhé naše přípravné utkání snese známky určité kvality, především v útočné fázi. Jsem spokojen směrem dopředu, kde jsme si vytvořili spoustu šancí, i když jsme neproměnili hodně loženek. Snad se to bude zlepšovat. Jsme ve fázi plné přípravy, a tak, co se týče fyzické stránky, docela spokojenost. Co se týče obranné fáze, je co zlepšovat, i když to je takové klišé, ale je to tak… Útočná fáze nenî špatná, jen lepší zakončení. Ale věřím, že i tady půjdeme nahoru. Snad jen věřím, že jednou sehrajem přípravné utkání v kompletní sestavě, ať mohu mít srovnání," shrnul utkání čkyňský trenér Jan Děd a doplnil: "Celkově jsem spokojen nejen s přípravným utkáním, ale přípravou celkově. Jsme někde po první čtvrtině a snad se dáme kompletně do kupy. Čeká nás soustředění v Úbislavi zakončená zápasem se Strakonicemi. Pro nás poslední konfrontace s účastníkem KP. V této fázi poděkuji většině poctivě pracujících hráčů a přeji všem žádné zranění v další fázi přípravy.

Tatran Prachatice - SK Čkyně 3:3 (1:1). J. Pravda, M. Sedláček, Iliev - Rataj 2, Bujok