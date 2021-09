Obraz hry doplnil ještě protivínský Václav Křišťál: „Domácím nebyly Dražice největším soupeřem, tím byli oni sami. Míč jim uskakoval, vyrobili spoustu nepřesných přihrávek, jak se říká, den blbec. Hostům stačilo pozorně bránit, občas se pokusili o brejk, ale také nebyli příliš nebezpeční. V prvním poločase jsme ještě zaregistrovali několik domácích šancí. Do těch největších se dostal Kasík. Jeho střelu ve 36. minutě zastavilo břevno, ve 44. minutě jeho hlavičku gólman Baka vyškrábl konečky prstů před brankovou čáru a před nabíhajícími útočníky obránci stačili míč ukopnout. Ve druhém poločase se pak už jen hrálo od vápna k vápnu bez vyložených šancí. Hostům remíza vyhovovala, domácí se na víc bohužel nezmohli. Do průměrného zápasu přesně zapadli i všichni rozhodčí. Jejich výroky několikrát rozesmály hráče obou týmů i diváky.“

„Jednalo se spíš o bojovné utkání, které nepřineslo mnoho šancí ani pohledných akcí a proto zápas skončil spravedlivou bezbrankovou remízou. V prvním poločase byli aktivnější hosté, ale větší šance jsme měli my, kdy Kasíkovu hlavičku z malého vápna brankář vyrazil. Tentýž hráč o několik minut později z dvaceti metrů nastřelil břevno. Dražičtí hrozili převážně ze standardních situací. Ve druhém poločase jsme byli již aktivnější, ale vyloženou šanci jsme si my ani hosté již nevytvořili,“ zhodnotil utkání trenér Protivína Miroslav Říha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.