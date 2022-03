Prachatičtí vzali soupeře ještě na umělou trávu. „Byl to záměr. Minule jsme v Oseku poprvé hráli na přírodní trávě a bylo to hrozné. Musíme na ní více potrénovat,“ uvedl k volbě umělky prachatický trenér Josef Raušer. A záměr Tatranu vyšel dokonale.

Od začátku utkání byli domácí aktivnější, ohrožovali branku soupeře a naopak hráče Rudolfova k ničemu nepustili. Brzy šli i do vedení, když přihrávku Huška pustil Iliev na Pecku a ten zakončil přesně. Druhý gól Ilieva přišel také po výborné kombinaci. V závěrečné čtvrthodině první půle Prachatičtí přepustili iniciativu soupeři, ale ten prakticky nevystřelil na bránu.

Hned v úvodu druhé půle přišla další rychlá kombinace v šestnáctce – 3:0. A po hodině hry zkompletoval svůj druhý jarní hattrick Pecka z penalty. V poklidném tempu přidali domácí další dva góly. Suma sumárum 6:0, a to další šance Tatran nevyužil.

Vezeme z Oseka tři zlaté body, hodnotí utkání trenér Tatranu Josef Raušer

Divoký výsledek, ale vysoká výhra zasloužená. „Dobře jsme začali a brzy dali po kombinační akci pěkný gól. První půlhodinu jsme měli zápas pod kontrolou, přidali druhý gól, ale pak klasicky vypnuli. Rudolfov jsme pustili do hry, ale nic z toho nevytěžil,“ shrnul první půli trenér Raušer a pokračoval: „V kabině jsme si něco řekli, vlezli na hřiště a rychle dali gól. Vypadalo to klidně, ale pak zase převzal Rudolfov otěže hry. Pak jsme přidali čtvrtý gól a následně chodili do brejků. Rudolfov chtěl hrát, skončilo to 6:0, ale asi to průběhu hry neodpovídá. Pro soupeře je to kruté. Na druhé straně jsme dali všechny góly po krásných akcích, což se nám daří. Střelecký apetit Tomáše Pecky je neukojitelný, je vidět, že ho to baví. Je radost se na to dívat, ale pochválit zaslouží naprosto všichni. Navíc se vracejí do hry ti, kteří předtím pro zranění absentovali. To jsou vše pozitivní zprávy. Ta další je určitě to, že výborně zachytal náš třetí gólman Radek Suchý a vychytal nulu.“

Kromě gólu z penalty a rohu to bylo všechno po krásných kombinačních akcích. „Hrajeme to přes kraje a snažíme se zakončovat po přihrávce mezi malé vápno a penaltu. I v Oseku jsme takto zakončili. Dnes jsme mohli dát gólů i více. Chceme tak hrát dlouhodobě a uvidíme, kam s tím dojdeme,“ pochvaloval si hru trenér Raušer.

Samozřejmě zaslouží pochvalu celý tým, ale při zakončení nad všemi vyčnívala trojice Pecka – Iliev – Sedláček nejen nastřílenými góly, ale i přihrávkami na ně. „V prvním gólu byl zapojený ještě Hušek. Jsou to naši kreativní hráči a chceme to tak hrát. Když dostanou včas balon, umějí si vyhovět, jdou do rychlosti, je radost se na to dívat. Tentokrát byli u všeho. Zvláště rád jsem za Romana Ilieva, který se v přípravě trápil s proměňováním šancí. Dnes mohl dát hattrick, kdyby mu Tomáš Pecka v posledním nájezdu namazal. Ale dal dva góly a věřím, že bude ještě lepší,“ pochválil útočnou vozbu trenér Raušer.

Tatran Prachatice – Rudolfov 6:0 (2:0)

Branky: 12., 51. a 64. (PK) T. Pecka, 26. a 83. R. Iliev, 73. M. Sedláček. ŽK: 1:1 (Jar. Rauscher – Pouzar). Rozhodčí: Pravda, Jevčák, Žemlička. Diváci: 100.

Sestava Prachatic: Suchý – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Hušek (80. Jakub Rauscher) – Kasík (53. Srch), T. Pravda (62. Sova), Hornát, Sedláček – Iliev, Pecka.