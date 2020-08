Na Prachaticku začínají zatím jen krajské soutěže, okres odstartuje až příští týden. V soutěžích mužů mají kluby z našeho okresu celou řadu žhavých želízek v ohni.

V krajském přebor je pouze FK Lažiště. Celek oproti minulé sezoně trochu změnil sestavu, do týmu přišel zkušený Kamil Tobiáš, hře by měl pomoci Tomáš Kupka a v bráně by měl být jistotou Filip Trnka. V neděli Lažišťští startují v Milevsku. Začátek tedy jako řemen.

Hned čtyři týmy má náš okres v A třídě. Prachatický Tatran se netají tím, že chce zaútočit na čelo. Zůstaly opory, podařilo se posílit, tak snad se plány vyplní. Tatran startuje zítra v Nové Vsi. Vimperský Šumavan se v této soutěži v klidu zabydlel, ke zkušeným hráčům dorůstají šikovní dorostenci a všichni věří v klidný podzim. Na úvod Vimperští hostí v neděli Kaplici. Dvě volná místa v soutěži vyplnily další dva celky z Prachaticka. Strunkovický Blaník si to vysloužil výbornými výkony na podzim 2019 ve skupině B, kdy ztratil pouhé dva body. Svůj již tak kvalitní kádr ještě posílil a mohl by být štikou soutěže. Startuje v neděli doma s Velešínem. Místo odstoupivších Lhenic do A třídy proklouzli i Netoličtí. Měli výborný podzim v A skupině B třídy, zamakali na přípravě a chtějí hrát v A třídě důstojnou roli. Tak držme palce. Start nebudou mít jednoduchý, zamíří zítra na silné Semice.

Nejvíce týmů bude mít Prachaticko v B třídě. Do skupiny A jsou zařazeni Lheničtí a výsledky z přípravy naznačují, že by mohli hrát hodně vysoko. Favoritem skupiny B bude celek ze Čkyně. Této roli se v klubu nebrání a výzvu k boji o I.A třídu přijímají. Čeřit vody v popředí tabulky by mělo i prachatické béčko hrající v Záblatí. Zkušený kádr budou doplňovat prachatičtí dorostenci a případě i hráči áčka, kteří nedostanou tolik prostoru v A třídě. Tradičně k nejlepším ve skupině B by měl patřit Vacov. Má širokou základnu, kdy jeho další dva týmy budou působit v okrese. Bude tedy z čeho brát a proč tedy nenavázat na nedávné výborné roky. Posily zamířily i do Stach. Králováci by po letech, kdy bojovali o záchranu, mohli minimálně podzim strávit v klidném středu tabulky. Nejsložitější to bude mít Husinec. Loňský podzim mu vůbec nevyšel a příprava také nic moc. Ale držme palce, aby B třída Graciánům zůstala.