/FOTOGALERIE/ Nepříjemného soupeře z Vimperks přiřkl v dalším kole KP fotbalových žáků hráčům Kaplice. Soupeř si odvezl všech šest bodů.

KP U15: Spartak Kaplice - Šumavan Vimperk 3:4 (1:1). | Foto: Libor Granec

U15: Spartak Kaplice - Šumavan Vimperk 3:4 (1:1)

Branky: 22. L. Vávra, 46. Mrenica, 50. Vosika – 64., 65. Vondrášek, 30. Havlan, 58. Uhlík.

Sestavy - Kaplice: D. Krátký – Melnyk, L. Vávra, P. Kučera, T. Klícha, P. Janek, Hrechukh, Jak. Fejtek, Tafallari, Vosika, Jak. Marek. Střídali: Mrenica, Trinkl, M. Krasovskyi, Bican. Vimperk: Hes – Bušek, Uhlík, Frček, Pála, Ondrášek, Vondrášek, Trojan, Havlan, Ngo, J. Igler. Střídali: Spaczynski, Šturma, Preněk, Čepelák, Šebest.

První příležitosti v zápase zůstaly nevyužity, a tak se skóre měnilo až ve 22. minutě. Ve vápně byl nedovoleně zastaven Jakub Marek a pískala se penalta. Kapitán Lukáš Vávra první ranou neodkázal brankáře Hese překonat, ale druhý pokus už skončil za zády vimperského brankáře – 1:0. Po osmi minutách hry bylo vyrovnáno. Hosté měli výhodu standardní situace a po centru do vápna překonal brankáře Krátkého hlavičkujícíVladimír Havlan – 1:1. Po změn stran mohli jako první strhnout vedení na svou stranu hosté, ale Ondrášek gólmana Krátkého nepřekonal. A tak udeřili Spartakovci. Jakub Marek vybojoval míč, Janek si to namířil do vápna až před brankáře, Hese sice překonat nedokázal, ale odražený míč dorazil do zívající svatyně ŠMichal Mrenica – 2:1. Uběhly jen čtyři minuty a domácí měli již dvoubrankový náskok. Do střely Hrechukha vložil nohu jeden z bránících soupeřů, míč směřoval pod břevno, gólman Hes stačil míč vyškrábnout, Jakub Marek sice ještě nedokázal míč dorazit do branky, ale Radek Vosika už ano a navýšil vedení Spartaku – 3:1. Hosté ovšem zápas nezabili. V 58 minutě se střelou k tyči prosadil David Uhlík a snížil na 3:2. Následně se zrodil možná klíčový moment celého střetnutí. Prakticky po rozehrávce na polovině hřiště zatáhl míč po levé straně Tafallari, pronikl až do vápna, ale hosty zachránila tyč. V 64. minutě po faulu Hrechukha Vimperští vyrovnali z pokutového kopu, když se z něj nemýlil Tomáš Vondrášek – 3:3. Hned v následující minutě navíc hosté dokonali obrat ve vývoji skóre, když pod břevnem skončila střela Tomáše Vondráška – 3:4. Spartakovci tak ztratili velice dobře rozehraný duel, ve kterém vedli o dvě branky.

U13: Spartak Kaplice - Šumavan Vimperk 1:4 (0:4)

Branky: 38. F. Draxler – 18., 29. Fučík, 13. T. Igler, 34. Polata.

Sestavy - Kaplice: Nekužová – D. Štěpánek, Šubarda, D. Janda, Klinger, Mulač, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, J. Krátký, M. Koschant, T. Výlet, F. Dreiling. Vimperk: Fuchs – Polata, Koželoužek, Fučík, Bušek, Ngo, Lukšovský, T. Igler, Bassermann, Čepelák, Šturma, Šebest, J. Igler.

První poločas ovládli hráči Šumavanu jak herně, tak i výsledkově. Byli lepším, fotbalovějším týmem a také šli po zásluze do vedení, když se střelou po zemi prosadil Tobiáš Igler – 0:1. I v dalších minutách byli hosté častěji na míči. V 18. minutě přidali i druhou branku, když na konci akce z levé strany byl zakončující Ondřej Fučík – 0:2. Stejný hráč se pak prosadil i po půlhodině hry, kdy se stal úspěšně dorážejícím – 0:3. Krátce před poločasem navíc Vimperští přidali i čtvrtou branku, když se přímo z rohového kopu trefil Tomáš Polata – 0:4. Po přestávce se obraz hry zcela změnil. Spartakovci se viditelně zlepšili. Jako by hodili za hlavu nepovedený první poločas. Po třech minutách se jim podařilo vstřelit gól, když se parádně do horního rohu trefil František Draxler – 1:4. O chvíli později zachránilo vimperského brankáře břevno po střele Mulače. Ve 46. minutě měl na noze snížení Štěpánek, ale gólman Fuchs svůj tým podržel a míč vyrazil na rohový kop. Na druhé straně neuspěl v gólové pozici Ngo, míč skončil v připravených rukavicích brankářky Nekužové. Pak v krátkém sledu se dvakrát dostal do šance kaplický Štěpánek. V prvním případě branku Vimperka těsně minul, v tom druhém jej vychytal Fuchs. Spartakovci měli po změně stran více brankových příležitostí než jejich soupeř, ale více než jednou se prosadit nedokázali. Těšit je může alespoň dílčí úspěch v podání vítězné druhé půle. V samotném závěru je o něj mohli hosté připravit, když se po faulu Jandy na Fučíka pískala penalta, ale brankářku Nekužovou nemohla slabá střela překvapit.

Autor: Libor Granec