Výborná práce s mládeží ve vimperském Šumavanu je všeobecně velmi dobře známa. A práce posledních let přináší své ovoce. Své místo v základní sestavě mužů v I.A třídě již má několik dorostenců, kteří například ještě na podzim hráli v mladší kategorii. Věkový průměr sestavy Vimperka byl v každém zápase pod 21 let. To dává skvělé vyhlídky do dalších sezon.

Trenér Lukáš Sýs se toho zkrátka nebojí a mladíkům dává hodně příležitostí. „Je třeba říci, že náš klub je na výchově mladých fotbalistů závislý. Vše souvisí s financemi. Dostáváme peníze od města, které jsou striktně na mládež. Na muže nedostáváme ani korunu, takže sháníme peníze různě po sponzorech. Ale nemáme generálního partnera, který by nám chlapy sponzoroval. Proto je důležité si vychovávat vlastní hráče, abychom je nemuseli kupovat z jiných klubů. Snažíme se je pak zapracovávat rok či rok a půl předtím, než do chlapů dojdou. Samozřejmostí je, že když jsou poslední půlrok dorazovými dorostenci, tak již jedou s chlapy s tím, že pomáhají dorostencům,“ hovořil o filozofii klubu trenér mužů Lukáš Sýs.

Na podzim však naskakovali za muže do základu již i hráči, kteří patřili do mladšího dorostu. „To byli kluci ročníku 2006. Na podzim již byli prvním rokem starší dorostenci, ale do chlapů nakoukli již předtím jako mladší dorostenci. Jednáse o Adama Klimenta a Jardu Uhlíka, kteří jsou na naše poměry extrémně kvalitními hráči. Proto jsme je využívalii za chlapy. Nebylo to dáno tím, že bychom měli málo lidí, ale patřili tam výkonnostně. Kluci hráli v základu a někteří chlapi seděli na lavičce. Jejich potenciál jsme využili pro naší hru,“ hovořil o velkých talentech místního fotbalu trenér.

Lukáš Sýs si prošel trénováním mládeže, a tak neměl obavy si mladé hráče vytahovat nahoru. „Prošel jsem trénováním od žáků a vesměs ty kluky dobře znám. Zrovna ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vychovaní Jardou Uhlíkem starším. My společně trénovali,já měl starší ročník, Jarda ten mladší. Trénovali jsme podobně, já je znal a nebyl problém je zapojit do vyšší kategorie. Věděli jsme navzájem, co od sebe čekat, takže si to sedlo,“ pochvaloval si práci s mladými hráči trenér.

Do zápasů nastupovalo vždy pár zkušených harcovníků a kolem nich plno mladíků. „Většina hráčů áčka je od dvaceti do třiadvaceti let. Jsou tam ale i sedmnáctiletí. Jako raritou by se mohl zdát čtyřicátník Petr Vondrášek, ale dokáže rozdávat bohaté zkušenosti jak na hřišti, tak v kabině. Takoví hráči jsou v každém týmu velice důležití,“ hovořil o věkovém rozložení Lukáš Sýs a pokračoval: „Nechci snižovat I.A třídu, ale to vše si můžeme dovolit právě proto, že se hraje tato soutěž. Nehrajeme o přední příčky, můžeme mít někdy i záchranářské starosti, ale zatím jsme to vždy zvládli. Samozřejmě víme, že jen s našimi odchovanci nemůžeme pomýšlet na krajský přebor. Jsme srozuměni s tím, že si vychováváme své hráče, občas někoho prodáme, občas někdo skončí, ale pro náš koncept je A třída ideální.“

Cestou k výchově mládeže bylo i spojení dorostu s Volyní, což zaručuje kvalitnější zápasy této kategorie v krajském přeboru. „Kdybychom to s Volyní nespojili, nedali bychom dohromady plnohodnotný krajský přebor této kategorie. Díky tomu pak můžeme využívat kluky v chlapech, což jim dává něco navíc. Podobné to je i ve Volyni. Myslím si, že je to dobrá cesta,“ kvituje rozhodnutí o spojení dorostů Vimperka a Volyně Lukáš Sýs.

Před každou polovinou sezony Vimperští posunují do chlapů nové mladé tváře, kdo by se měl tedy z dorostu měl objevit na hřišti? „Na podzim s námi chodili pravidelně tři dorostenci, a to Petr Benda, Adam Kliment a Jarda Uhlík s tím, že Kliment s Uhlíkem hráli pravidelně v základu. Nyní jsme si vytáhli dorazového Marka Sovu a Radka Juříka, který laboroval s různými zraněními. Je tu ještě Teo Pineau, který je momentálně zraněný, ale věřím, že se do toho během jara dostane. Na jaře by tedy mohlo nastoupit na hřiště za chlapy až šest kluků z dorostu. Šanci dostanou všichni, teď je na nich, aby ji chytili za pačesy. Není to jen o tom, že když jsi mladý, budeš hrát, ale kluci musí ukázat, že na to opravdu mají a odmakat to,“ doplnil trenér.

A rada ostatním klubům? „Pokud nemáte zbytečné peníze na to, abyste si kupovali hráče, třeba z Vimperka, tak makejte na mládeži a vychovávejte si své hráče. Ta cesta tudy vede,“ dodal s úsměvem Lukáš Sýs.