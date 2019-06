SKUPINA A

Dolní Dvořiště – Netolice 5:4 (4:1). Domácí již měli jistý sestup do okresu, přesto předvedli solidní výkon. po vyrovnané čtvrthodině, kdy byl stav 1:1, přidali v prvním poločase ještě tři branky. netoličtí však nesložili zbraně a dokázali v úvodu druhé půle snížit až na rozdíl jedné branky. Domácí však znovu uskočili na dva góly, a tak čtvrtá branka Netolic již jen znamenala kosmetickou úpravu skóre. V dresu hostů se znovu v dobrém světle představil Jakub Varyš, autor tří branek.

Konečná tabulka:

1. Kaplice⋌ 26 21 3 2 127:26 66

2. Velešín⋌ 26 18 3 5 80:32 57

3. Zl. Koruna⋌ 26 15 2 9 66:53 47

4. Netolice⋌ 26 14 3 9 91:55 45

5. Boršov⋌ 26 12 7 7 68:44 43

6. Frymburk⋌ 26 12 2 12 62:61 38

7. Dříteň⋌ 26 11 3 12 61:65 36

8. Sedlec⋌ 26 11 1 14 56:85 34

9. Hrdějovice⋌ 26 9 5 12 54:53 32

10. Roudné B⋌ 26 10 2 14 53:69 32

11. Loučovice⋌ 26 8 7 11 54:72 31

12. K. Újezd⋌ 26 9 3 14 61:74 30

13. Dolní Dvořiště⋌ 26 8 4 14 57:79 28

14. Horní Planá⋌ 26 1 1 24 25:147 4

SKUPINA B

Dražejov – Vacov 0:8 (0:5). Vacov sice v úvodu utkání neproměnil penaltu, ale pak rozjel kanonádu, na kterou tým ze Strakonicka neměl žádnou odpověď. V závěru sezony tak Vacov chytil druhý dech, ale na boj o čelo to již nestačilo. Hattrickem se tentokrát prezentoval Filip Zitta.

Čkyně – Prachatice B 2:0 (2:0). Hrálo se již jen utkání z povinnosti. O všem rozhodla desetiminutovka od 28. minuty, kdy dal domácí Josef Král dvě branky a rozhodl tak o třech bodech pro svůj tým.

Strunkovice – Osek B 10:1 (4:1). Ve Strunkovicích se zrodil výsledek kola. Domácí odehráli výborný zápas, což potvrdili i hráči zálohy Oseka. Přes deset obdržených branek byl hostující gólman svému týmu oporou, když dalších pět šancí Strunkovic chytil. Blaník tak obsadil výborné druhé místo.

Vlachovo Březí – Stachy 4:0 (0:0). Karty byly rozdány. Domácí spadávají, hosté se zachránili. Proto se očekával bezstarostný útočný fotbal z obou stran. To se také potvrdilo. Hostující tým nastoupil s hráči z lavičky, přesto si vytvořil v prvním poločase minimálně pět vyložených šancí. Ale kanonýři Šíp se Záleským seděli na lavičce a nemohli uvěřit, co všechno se dá zahodit. A že toho bylo. Domácí byli v klidu, protože věděli, že tenhle tým jim gól nedá. Po přestávce naopak sami udeřili v 47. a 50. min, kdy Brzobohatý a po něm Beránek je poslali do vedení 2:0. Pak konečně Stachy prostřídaly, ale to již bylo pozdě na zvrat. Březí si vedení zkušeně hlídalo a šance hostů končily stejně jako v prvním poločase. V úplném závěru přišel super kiks hostujícího stopera a Hubáček sám na brankáře nezaváhal – 3:0. V poslední minutě navíc z pokutového kopu Kužvart stanovil konečný výsledek – 4:0. Pro hosty byl výsledek krutý, ale pro znalce kopané bylo až úsměvné sledovat neschopnost některých stachovských fotbalistů v rozhodujících okamžicích hry.

Konečná tabulka:

1. Sousedovice⋌ 26 15 9 2 55:20 54

2. Strunkovice⋌ 26 17 1 8 67:28 52

3. Vacov⋌ 26 15 3 8 65:33 48

4. Sedlice⋌ 26 14 5 7 59:42 47

5. Čkyně⋌ 26 14 4 8 50:28 46

6. Bělčice⋌ 26 12 5 9 49:48 41

7. Cehnice⋌ 26 9 7 10 36:35 34

8. Prachatice B⋌ 26 8 8 10 50:52 32

9. Volyně⋌ 26 9 5 12 45:57 32

10. Stachy⋌ 26 7 6 13 35:52 27

11. Osek B⋌ 26 8 3 15 39:66 27

12. Dražejov⋌ 26 7 6 13 38:70 27

13. Vl. Březí⋌ 26 7 5 14 26:57 26

14. Chelčice⋌ 26 6 1 19 37:63 19