SKUPINA A

Netolice – Sedlec 3:1 (2:1). Branky: 11. (PK) J. Varyš, 25. F. Rokůsek, 89. M. Dvořák – 13. M. Pešek. V malém derby měli Netoličtí po celé utkání míč více na noze, přesto byl Sedlec stále na dostřel jediné branky. Rozhodnutí přišlo až chvíli před koncem utkání.

Aktuální tabulka:

1. Velešín⋌ 14 12 0 2 49:14 36

2. Kaplice⋌ 14 11 1 2 64:17 34

3. Netolice⋌ 14 9 1 4 53:26 28

4. Zl. Koruna⋌ 14 9 0 5 38:35 27

5. Boršov⋌ 14 8 2 4 46:25 26

6. Dříteň⋌ 14 7 1 6 43:33 22

7. Hrdějovice⋌ 14 6 3 5 35:28 21

8. K. Újezd⋌ 14 6 2 6 29:35 20

9. Sedlec⋌ 14 6 1 7 33:41 19

10. Frymburk⋌ 14 5 1 8 32:41 16

11. Roudné B⋌ 14 4 2 8 26:39 14

12. Loučovice⋌ 14 3 3 8 27:51 12

13. Dolní Dvořiště⋌ 14 2 1 11 23:53 7

14. Horní Planá⋌ 14 1 0 13 9:69 3

SKUPINA B

Volyně – Strunkovice 0:5 (0:3). 10. R. Žurek, 17. a 64. V. Páník, 27. J. Němeček, 70. T. Škopek. „Musím pochválit především hru dopředu, dařily se nám akce do otevřené obrany soupeře. Dozadu to ještě nebylo úplně ideální. Výhra však je naprosto zasloužená,“ hodnotil utkání strunkovický trenér Václav Beneš.

Stachy – Bělčice 2:2 (1:1). 12. L. Hovorka, 59. M. Šíp – 21. a 54. K. Hanzlík. „Při těžkém rozlosování prvních tří zápasů se domácím k zisku nějakého bodu tento duel zdál nejschůdnějším. Od začátku také převzali iniciativu a tlačili se před branku soupeře. Z velkého ofenzivního snažení přišel vedoucí gól, který vstřelil Hovorka. Stachy nadále pokračovaly ve svém náporu, ale velké šance Záleského a Vladimíra Šípa zůstaly nevyužity. Naopak fatálně selhala obrana a zkušený Hanzlík snadno vyrovnal. Od té doby se hra vyrovnala a hosté začali působit fotbalovějším dojmem. Hra upadla do průměru a žádná superšance do poločasu nepřišla. Po přestávce boj pokračoval. Domácí se snažili, ale Bělčičtí byli hodně nebezpeční z brejkových situací. V 54. minutě opět hrubě chybovali obránci Stach a opět Hanzlík z úhlu zaskočil brankáře Šebánka a bylo to 1:2. Stále však nebylo rozhodnuto a po rozehraném volném kopu srovnal skóre Martin Šíp. Bod nic neřešil, oba týmy chtěly vyhrát. Stachovští prostřídali všech pět hráčů a kvalita jejich hry šla dolu. Naopak hosté po rychlých kontrech několikrát málem vstřelili rozhodující gól. Brankář Šebánek však předvedl výborné zákroky a zachránil tak bod. Remíza je asi spravedlivá, protože domácí v první půli nedokázali pasivního soupeře dorazit a ve druhé byly Bělčice nebezpečnější,“ hodnotil utkání stašský Tomáš Andrle.

Cehnice – Vacov 2:0 (1:0). 7. a 71. (PK) P. Krejsa. ČK: 0:1 (89. M. Moutelík). V boji o postup do vyšší soutěže měli Vacovští na hřišti zachraňujících se Cehnic bodovat. Selhali však především v zakončování akcí a lídr tabulky ze Sousedovic tak utekl již o čtyři body. Navíc se před Vacov dostali Strunkovičtí.

Prachatice B – Vlachovo Březí 2:2 (1:1). 16. a 63. M. Kochma – 19. a 49. J. Hubáček. V Záblatí to byl pořádný boj. Ani jeden z týmů nemá bodů na rozdávání, ale blíže k vítězství byli domácí. Jen střelec jejich dvou gólů Kochma další dobré šance spálil. Soupeři si tak rozdělili po bodu a musejí pokračovat v záchranářských bojích.

Osek B – Čkyně 1:2 (0:0). 88. O. Mareš – 58. J. Pešek, 63. (PK) V. Turek. Hosté z Prachaticka měli již v prvním poločase více ze hry, ale nedokázali překonat výborně chytajícího gólmana Oseka. Ve druhé půli začali aktivněji domácí, ale Čkyňští využili chybu v jejich obraně, aby dali vedoucí branku. Brzy nato kopali pokutový kop, ze kterého si vedení pojistili. Domácí se sice snažili utkání ještě zdramatizovat, ale kontaktní gól vstřelili až v závěru utkání.

Aktuální tabulka:

1. Sousedovice⋌ 14 10 3 1 35:9 33

2. Strunkovice⋌ 14 10 0 4 33:11 30

3. Vacov⋌ 14 9 2 3 30:14 29

4. Čkyně⋌ 14 8 2 4 30:15 26

5. Sedlice⋌ 14 7 3 4 29:24 24

6. Bělčice⋌ 14 7 3 4 24:25 24

7. Volyně⋌ 14 5 2 7 22:28 17

8. Cehnice⋌ 14 4 3 7 17:17 15

9. Prachatice B⋌ 14 3 6 5 19:26 15

10. Vl. Březí⋌ 14 4 3 7 14:34 15

11. Dražejov⋌ 14 4 2 8 25:37 14

12. Osek B⋌ 14 4 2 8 21:33 14

13. Chelčice⋌ 14 4 0 10 19:30 12

14. Stachy⋌ 14 2 3 9 17:32 9