SKUPINA A

Netolice – Kaplice 0:2 (0:2). 16. M. Hami, 24. J. Lesňák.

Domácím se brzy zranil gólman, kterého zaskočil Vondrka a vedl si výborně. Více ze hry měli od začátku favorizovaní hosté a dokázali potrestat dvě chyby Netolic. Domácí se k ohrožení hostující branky prakticky nedostali. Ve druhém poločase hráli domácí lépe a dostali se i do šancí, které však nedokázali proměnit. Netoličtí sice prohráli, ale jasného lídra soutěže pořádně potrápili.

1. Kaplice⋌ 21 18 1 2 98:19 55

2. Velešín⋌ 21 16 1 4 69:25 49

3. Netolice⋌ 21 12 3 6 68:38 39

4. Zl. Koruna⋌ 21 12 2 7 52:44 38

5. Boršov⋌ 21 10 6 5 59:36 36

6. Sedlec⋌ 21 10 1 10 47:62 31

7. Hrdějovice⋌ 21 8 5 8 48:38 29

8. Frymburk⋌ 21 9 2 10 49:52 29

9. Dříteň⋌ 21 8 3 10 54:51 27

10. Roudné B⋌ 21 7 2 12 36:52 23

11. K. Újezd⋌ 21 7 2 12 40:59 23

12. Loučovice⋌ 21 5 6 10 40:60 21

13. Dolní Dvořiště⋌ 21 5 3 13 40:69 18

14. Horní Planá⋌ 21 1 1 19 15:110 4

SKUPINA B

Vacov – Strunkovice 2:3 (2:0). 4. J. Ketzer, 25. V. Zábranský – 50. R. Žurek, 59. J. Němeček st., 73. J. Brych.

Zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním měli navrch domácí a klidně mohli vstřelit více než dvě branky. Ve druhé půli se naopak dařilo více Strunkovickým, navíc domácí vyrobili chyby a obrat byl dokonán. „Dnešní výhra Blaníku ve Vacově udělala radost nejen mě, ale všem, co se vydali naše hráče povzbudit. Po beznadějném poločase, který jsme prohráli 0:2, chlapci zápas otočili na 3:2 a bylo to neuvěřitelné. Udrželi jsme se ve špici tabulky, díky hoši,“ neskrýval radost předseda Blaníku Strunkovice Miroslav Mottl.

Stachy – Osek B 5:0 (3:0). 15. M. Šíp, 32. D. Pek, 43. a 85. J. Pešl, 78. L. Hovorka.

„Hosté nemohli využít pendly z A týmu a tak byli na jaře dobře hrající stachovští fotbalisté favority. Od prvních minut se tlačili do útoku a vytvářeli si šance. Hned ve 12. minutě se z přímého kopu trefil Martin Šíp a bylo to 1:0. Osečtí nebyli směrem dopředu moc nebezpeční a spoléhali na dlouhé míče za obranu. Tahle taktika však na krátkém hřišti moc úspěšná nebyla. Domácí přidávali plyn a po pěkné kombinační akci Pek z vápna ranou k tyči zvýšil na 2:0. Chvíli před přestávkou Záleský elegantně uvolnil Pešla, který tváří v tvář brankáři Vojtovi nezaváhal – 3:0.

Po půli již ofenzivní snažení domácích polevilo, což bylo dáno hromadným střídáním. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, ale jejich útoky byly bezzubé. Ke konci zápasu navíc zcela otevřeli obranu a Stachovští chodili do výrazného přečíslení. Deset minut před koncem Hovorka zvýšil na 4:0 a o pět minut později dal Pešl svůj druhý gól a stanovil konečné skóre 5:0. To ještě řada šancí zůstala kvůli nepřesnostem nevyužita. Hostům slouží ke cti, že ani za nepříznivého stavu se neuchylovali k zákeřnostem a nesportovnímu chování. Celé utkání tak probíhalo v rámci fair play, k čemuž výrazně napomohla i trojice rozhodčích,“ komentoval utkání stašský Tomáš Andrle.

Sousedovice – Čkyně 3:0 (2:0). 3. a 49. T. Glazunov, 39. M. Glazunov.

Hosté mohli v případě bodového zisku ještě zamotat čelo tabulky, ale zápas jim vůbec nevyšel. „Zápas se mi hodnotí velice těžko, domácí zaslouženě vyhráli, protože potrestali tři ze čtyř našich individuálních hrubic. Dopředu jsme nepředvedli skoro nic, gratuluji domácím k výhře,“ shrnul zápas trenér Čkyně Patrik Krull

Bělčice – Vlachovo Březí 6:1 (4:0). 3. K. Hanzlík, 20. V. Mach, 31. a 72. O. Páca, 34. M. Ráž, 71. P. Průcha – 82. A. Kravčenko.

Další nevydařené utkání hráčů Vlachova Březí. Po půl hodině bylo rozhodnuto a domácí navíc neproměnili řadu dalších šancí. Celek z Prachaticka má nyní velmi těžký los a boj o záchranu bude pro hráče hodně obtížný.

Prachatice B – Dražejov 8:2 (7:0). 6. a 34. M. Kotrch, 9., 44. a 45. J. Sova, 17. M. Juroš, 39. D. Lachkovič, 84. O. Váša – 86. D. Oberreiter, 88. D. Pojsl.

Prachatičtí tentokrát posílili tým i několika hráči z áčka a na hřišti to bylo znát. Od začátku utkání to byl velký tlak na dražejovskou bránu a poločasový výsledek vypovídá o všem. Do druhé půle domácí prostřídali, zvolnili na tempu a v závěru dovolili soupeři mírně korigovat stav. Výhrou se béčko Tatranu dostalo do klidných vod středu tabulky.

1. Sousedovice⋌ 21 14 5 2 50:16 47

2. Vacov⋌ 21 13 2 6 52:28 41

3. Strunkovice⋌ 21 13 1 7 46:21 40

4. Sedlice⋌ 21 12 4 5 47:33 40

5. Bělčice⋌ 21 11 4 6 42:40 37

6. Čkyně⋌ 21 11 3 7 43:25 36

7. Prachatice⋌ 21 6 8 7 39:38 26

8. Cehnice⋌ 21 7 5 9 28:27 26

9. Volyně⋌ 21 7 3 11 31:46 24

10. Stachy⋌ 21 6 5 10 30:38 23

11. Dražejov⋌ 21 6 4 11 32:56 22

12. Osek B⋌ 21 6 2 13 31:50 20

13. Vl. Březí⋌ 21 5 4 12 18:52 19

14. Chelčice⋌ 21 5 0 16 33:52 15