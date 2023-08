/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová B skupina I.B třídy měla na programu druhé kolo. Naplno z týmů z Prachaticka zabodoval pouze nováček ze Stach. Bod přivezl Vacov z horké půdy v Sedlici, zbytek týmů vyšel naprázdno.

Fotbaová I.B: Netolice - Volyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Netolice – Volyně 1:2 (0:2). 78. Vlášek – 32. V. Chvosta, 45. (PK) F. Dlouhý, 60. J. Procházka.

Domácí nebyli horším týmem, jak by napovídal výsledek. Na začátku neproměnili šanci, pak šli do přesilovky, ale nedokázali ji využít. Naopak sami inkasovali. Hru domácích srážely především individuální chyby.

Stachy – Chelčice 5:2 (3:0). 18. a 20. P. Záleský, 27. L. Hovorka, 65. M. Rypl, 78. D. Červený – 68. M. Švec, 75. (PK) P. Celý.

Stašský nováček začal sezonu skvěle. Tým diriguje zkušený Pavel Záleský, který také dvěma krásnými góly zavelel k výhře. Soupeř se sice čtvrt hodiny před koncem přiblížil na dva góly, ale domácí si výhru nenechali vzít, naopak ji pečetili pátou brankou. Start do sezony mají výborný a jsou po druhém kole z týmů z Prachaticka nejvýše.

Dražejov – Vlachovo Březí 7:4 (3:3). 1., 68. a 89. M. Šrámek, 10. V. Šrámek, 31. J. Šteflíček, 61. a 74. J. Matas – 5. a 57. L. Martínek, 37. D. Náhlík vlastní, 41. (PK) J. Toncar.

I podruhé Vlachovobřezští cestovali na hřiště soupeře a podruhé se vraceli bez bodu. V Dražejově to byla pořádná přestřelka. Když se hosté dostali do vedení 3:4, svitla naděje na body, ale nakonec z toho nic nebylo.

Sedlice – Vacov 1:1 (1:1). 16. Z. Mikeš – 42. A. Bujok.

„Z mého pohledu se hrál vyrovnaný zápas. Za stavu 1:1 domácí neproměnili penaltu a v závěru jsme mohli rozhodnout zápas zase my. Proto si myslím, že zápas skončil zaslouženou remízou. Musím říct, že bod ze Sedlice má svou cenu, protože odtud se body vozit nebudou,“ komentoval utkání vacovský lodivod Jan Kopáčik.

Prachatice B – Střelské Hoštice 1:3 (1:2). 23. (PK) A. Srch – 28. (PK) V. Dohonyi, 30. V. Hozman, 49. P. Málek. ČK: 0:2 (65. Hozman, 73. Braťka)

„Prvních deset minut jsme se srovnávali s velice agresivní hrou soupeře a nemohli se do zápasu dostat. Pak jsme převzali otěže hry, začali dominovat a přišly i šance, což vyústilo v pokutový kop, který proměnil Srch. V ten moment jsme měli utkání poměrně pod kontrolou. Bohužel přišla dvouminutovka, ve které jsme udělali dvě fatální chyby. Ty soupeř dokázal potrestat a to nás stálo body. Na začátku druhé půle se soupeř ještě krásně trefil z dvaceti metrů. Hosté následně po dalších faulech dostali dvě červené karty, zatáhli se a my trošku cítili šanci se do utkání vrátit, jenže jsme absolutně selhali ve finální fázi a šancí na snížení bylo hrozně málo. Celkově, když to shrnu, tak jsme horším týmem určitě nebyli, bohužel jsme své šance neproměnili a soupeři tam tentokrát spadlo všechno. Určitě bych chtěl vyzdvihnout výkon hostujícího brankáře, na vítězství Hoštic má lví podíl,“ komentoval duel prachatický trenér Josef Hopfinger.