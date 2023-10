/FOTOGALERIE/ Osmé kolo fotbalové I.B třídy přineslo na Prachaticko devět bodů. Ve skupině A pokračují ve výborných výkonech Lheničtí a tlačí na čelo tabulky. V béčku tentokrát naplno bodovaly celky Prachatic B a Stach.

Lheničtí fotbalisté (v červeno bílé kombinaci z utkání s Mladým) slaví další výhru a jsou druzí v tabuce. | Foto: Jan Klein

SKUPINA A

Olešnice – Lhenice 0:4 (0:3)

Branky: 10. M. Janošťák, 17. M. Mahák, 29. J. Máčl, 60. P. Krejčí. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Ondra.

"Hrálo se na poměrně nerovném terénu za větrného počasí a my po půlhodině vedli o tři branky, přičemž některé další příležitosti zůstaly nevyužity. Domácí jsme kromě jednoho závaru po standardní situaci a samostatného nájezdu v samém závěru do ničeho nepustili a sami další možnosti na zvýraznění skóre nevyužili. Těší mě další nula vzadu, i proto, že jsme nastupovali se třemi změnami v obraně a navíc se hned na začátku zranil stoper Růžička, který právě jako jediný z minulého zápasu šel od začátku do hry. Svědčí to o tom, že i při několika absencích jsme schopni dát dohromady na zápas kvalitní kádr a to je dobré zjištění. V průběhu celého utkání jsme byli fotbalovější, pohyblivější a zaslouženě bereme tři body, i když konečné skóre mělo být výraznější," komentoval výhru lhenický trenér Ivo Čech.

SKUPINA B

Sokol Stachy – TJ Netolice 3:2 (2:1)

Branky: 22. P. Záleský, 41. M. Šíp, 81. D. Pek – 12. J. Skála, 74. (PK) M. Dzhuravets. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Švec.

Domácí po třech porážkách konečně zabodovali, když se k nim v závěru přiklonilo štěstí. Netoličtí neproměnili v první půli několik šancí, doháněli vedení soupeře, ale v závěru si nepohlídali standarku a body zůstaly na Šumavě.

TJ Dražejov – Tatran Prachatice 0:3 (0:2)

Branky: 20. A. Břicháček, 41. P. Miesbauer, 72. P. Brom. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Pánek.

"Do Dražejova jsme jeli v poměrně okleštěné sestavě a předně musím poděkovat dorostencům a klukům z áčka, že nám po svém zápase přijeli pomoct alespoň na druhý poločas. Co se samotného zápasu týče, začínám mít z našeho týmu pocit, že v co nejtěžší situaci jsme, tím podáme lepší výkon. Musím kluky pochválit, všichni, co do zápasu naskočili, se maximálně obětovali pro tým a byli jsme za to odměněni. Jsem přesvědčen, že jsme si vyhrát zasloužili, nutno přiznat, že i soupeř měl spoustu šancí a konečný výsledek je pro něj dost krutý. My jsme si spravili chuť po předešlých zápasech," komentoval duel prachatický trenér Josef Hopfinger.

Sedlice – Vlachovo Březí 6:2 (4:1)

Branky: 16. M. Zíka, 31. a 90. D. Janoušek, 37. Z. Mikeš, 40. D. Dumský, 71. M. Čapek – 26. A. Novotný, 87. J. Toncar. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Ťupa.

Zasloužená výhra domácích, výsledek 6:2 hovoří za všechny komentáře. Pro hosty je porážka ponaučením do dalších duelů.

Vacov – Bavorov 2:5 (0:2)

Branky: 52. D. Vítovec, 64. J. Mrázek – 20. a 37. D. Folta, 46. J. Varyš, 59. R. Tomek, 92. R. Oláh. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Marek.

"Hrál se velice nadprůměrný zápas, Bavorov ukázal, že právem vede tabulku. Myslím, že jsme si nezasloužil prohrát takovým rozdílem. Bavorov nám uštědřil lekci z produktivity. Máme velký problém v zakončení, to co nám loni padalo do branky, tak teď prostě nedáme nic. Máme teď trochu deku, ale věřím že se to brzo otočí," komentoval utkání domácí trenér J. Kopáčik.

Ostatní zápasy skupiny B:

Chelčice – Střelské Hoštice 0:1 (0:0)

Branka: R. Květoň. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hájek.

Junior Strakonice B – Volyně 1:0 (0:0)

Branka: 68. Kafka. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Kovařík.

Štěkeň – Bělčice 2:3 (0:2)

Branky: 57. O. Pavlík, 85. D. Soukup – 8. K. Hanzlík, 21. L. Mála, 77. M. Ráž. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Brodský.