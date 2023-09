/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.B třída má za sebou třetí kolo a celky z Prachaticka to mají zatím střídavě oblačno. Prim hraje v A skupině celek Lhenic.

Lhenice - Mladé. | Video: Jan Klein

SKUPINA A

Fotbalisté Lhenic, kteří po minulé sezoně sestoupili z I.A třídy, zatím šlapou na jedničku. Patří do trojice celků, které ještě neztratily ani jeden bod.

Lhenice – Mladé 4:1 (2:1)

Branky: 38., 45. (PK) a 65. P. Prenner, 90. M. Janošťák – 33. V. König. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Pšenička.

"Věděli jsme, že náš soupeř patřil v loňské sezoně k tomu lepšímu, a také, že jsme se přesvědčili v prvních dvou kolech o tom, jak poměrně snadno nás naši protivníci trestají za chyby. I v tomto utkání jsme jednu udělali a Mladé šlo po samostatném nájezdu do vedení. Věřil jsem, že máme na to otočit skóre v náš prospěch, což se nám ještě do poločasu podařilo. Druhý poločas začal tak, jak probíhal první. Hosté se ani za pro ně nepříznivého stavu nikam nehnali, čekali na naši chybu, ale my až na jednu nepříjemnou ztrátu na vlastní polovině už žádnou fatální neudělali a utkání celkem pod kontrolou dohráli do konce. Měl jsem tentokrát k dispozici široký kádr, což mne moc těší a v rámci možností se i v dalších zápasech budu snažit vytěžovat všechny hráče," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.

SKUPINA B

Z týmů z Prachaticka je na tom překvapivě nejlépe celek Stachů. Naopak na chvostu zůstávají bez bodového zisku Netoličtí.

Bavorov – Netolice 5:1 (2:1)

Branky: 29. D. Folta, 32. a 78. J. Funda, 47. R. Funda, 83. J. Varyš – 45. J. Skála. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (56. J. Pivoňka). Rozhodčí: Hájek.

Bavorov předvedl svou kvalitu. V první půli hrozil hlavně ze standardek a vedl 2:0. Netoličtí dali gól do šatny, ale hned na začátku druhé půle inkasovali nešťastný gól. Když pak šli do deseti, nebylo o vítězi pochyb.

Střelské Hoštice – Stachy 0:1 (0:0)

Branka: 89. M. Švarc. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hruška.

Nováček ze Stach odstartoval sezonu skvěle. Zaskočil i dosud suverénní celek Střelských Hoštic a zatím prochází soutěží bez porážky. Když utkání směřovalo do spavedlivé dělby bodů, podařil se hostům protiútok, ze kterého rozhodli.

Volyně – Prachatice B 2:2 (2:0)

Branky: 11. P. Temňák, 28. J. Chvosta – 51. A. Břicháček, 72. V. Cais. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Černý.

"Z různých důvodů jsme jeli do Volyně s velice okleštěnou sestavou, přesto jsem věřil, že se kluci kousnou a nějaký bod přivezeme. První půle se nám ale nepovedla a domácí šli zaslouženě do kabin s dvoubrankovým vedením. V poločase jsem si jasně řekli, že rozhodnuto zdaleka není a ráz utkání určí další branka. Tu se v 50. minutě podařilo dát nám a byli jsme zpět ve hře. Domácí se zatáhli, my si začali vytvářet poměrně dost příležitostí a jednu z nich se nám podařilo proměnit. V závěrečných minutách byla blíž k vítězství Volyně, ale podržel nás brankář a my tak vezeme domů výborný bod," komentoval utkání prachatický trenér Josef Hopfiger.

Vacov – Dražejov 4:3 (2:1)

Branky: 16. D. Vítovec, 30. a 64. A. Bujok, 84. F. Zitta – 43. M. Šrámek, 66. T. Hrčka, 88. F. Brázda. Bez karet. Rozhodčí: Novák.

"Tentokrát to bylo povinné vítězství, které se však nerodilo vůbec lehce. Když jsme soupeři odskočili o dvě branky, tak jsme si hned nechali dát kontaktní gól po našich školáckých chybách. Do příštích zápasů se musíme v obranné fázi hodně zlepšit. Další týden nás čeká Junior Strakonice B a myslím, že to nebude nic jednoduchého," komentoval utkání vacovský trenér Jan Kopáčik.

Vlachovo Březí – Bělčice 4:2 (1:2)

Branky: 42. a 55. M. Novotný, 64. M. Hojdekr, 91. V. Kautman – 7. a 32. J. Houda. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Mrosko.

Když to bylo po půl hodině 0:2, asi jen největší optimista na domácí straně věřil v bodový úspěch. Domácí však do poločasu snížili, na začátku druhého gólman Kouba chytil penaltu. To domácí tým nakoplo a utkání dokázali "Kozlíci" otočit.