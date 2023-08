/FOTOGALERIE, VIDEO/ První sadou zápasů ostartovala nová sezona fotbalové I.B třídy. Lheničtí jsou "odsunuti" opět do A skupiny, ostatní celky z Prachaticka hrají v béčku.

Zahozené lhenické šance. | Video: Jan Klein

SKUPINA A

SK Lhenice - Šumava Frymburk 2:1 (2:0)

Branky: 19. P. Krejčí, 40. P. Prenner - 72. M. Králik.

Lheničtí brali zasloužené tři body. Měli tam ještě několik zajímavých situací, které však nevyřešili dobře. Tři body se však počítají.

1/70 Zdroj: Zdeněk Formánek I.B třída: Vacov - Štěkeň. 2/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 3/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 4/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 5/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 6/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 7/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 8/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 9/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 10/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 11/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 12/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 13/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 14/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 15/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 16/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 17/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 18/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 19/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 20/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 21/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 22/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 23/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 24/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 25/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 26/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 27/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 28/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 29/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 30/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 31/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 32/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 33/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 34/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 35/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 36/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 37/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 38/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 39/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 40/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 41/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 42/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 43/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 44/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 45/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 46/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 47/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 48/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 49/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 50/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 51/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 52/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 53/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 54/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 55/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 56/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 57/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 58/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 59/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 60/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 61/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 62/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 63/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 64/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 65/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 66/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 67/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 68/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 69/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1). 70/70 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B třída: Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1).

SKUPINA B

Vacov - Štěkeň 3:2 (1:1)

Branky: 14. a 50. A. Bujok, 76. (PK) Bubík - 41. a 55. V. Poláček. ČK: 1:0 (64. Kryštof).

Dvakrát vedení domácích soupeř vyrovnal, když si Vacovští nepohlídali rohové kopy. Vítězný gól dali domácí ve chvíli, kdy hráli v deseti po vyloučení Kryštofa. Nováček ze Štěkně však podal velmi dobrý výkon.

Bavorov - Vlachovo Březí 4:1 (1:0)

Branky: 43., 74. a 81. J. Varyš, 68. R. Tomek - 70. A. Novotný.

Bavorov před sezonou hodně posílil a od začátku prokazovai svou kvalitu. A právě nová posila Jakub Varyš třikrát udeřil. Bavorov vyhrál zcela zaslouženě.

1/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma I.B třída: Prachatice B - Chelčice. 2/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 3/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 4/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 5/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 6/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 7/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 8/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 9/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 10/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 11/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 12/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 13/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 14/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 15/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 16/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 17/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 18/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 19/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 20/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 21/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 22/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 23/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 24/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 25/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 26/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 27/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0). 28/28 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.B: Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0).

Prachatice B - Chelčice 4:1 (2:0)

Branky: 25. a 58. V. Cais, 38. K. Wagner, 63. T. Balica - 87. J. Křenek.

Domácí mládí podpořené několika zkušenými hráči potvrdilo, že by to mohla být dobrá sezona. Hosté se snažili o kombinační hru, ale nedostávali se do gólových situací. Naopak domácí využívali rychlých kontrů.

Strakonice B - Stachy 1:1 (0:1)

Branky: 86. M. Sýs - 17. P. Záleský.

Stašští se zaměřili na dobrou obranu a z té vyráželi do protiútoků. To jim také přineslo vedení. O to přišli až těsně před koncem utkání.

Střelské Hoštice - Netolice 5:0 (2:0)

Branky: 27. P. Málek, 35. R. Květoň, 55. J. Strnad, 59. M. Červený, 82. P. Hlava.

Netolickým se utkání nevydařilo, domácí je prakticky k ničemu nepustili. Omlazený tým Netolic potřebuje chvíli čas na adaptaci v soutěži.