Lažiště – Bavorovice 6:1 (3:1). Branky: 4., 29. a 55. T. Vokatý, 8. J. Macek, 47. M. Sedláček, 52. J. Linhart – 35. R. Hanousek.

Ač poslední dva týdny přípravy neměli Lažišťští optimální, dokázali se na úvod jara naladit dobře. „Celý zápas jsme byli hodně efektivní. V poli to bylo celkem vyrovnané, my si vypracovali šest šancí a dali z toho pět branek. Jsem spokojen, přestože měla hra různé výkyvy. To se ale dalo na začátku jara čekat. Branky jsme však dávali po pohledných akcích, takže směrem dopředu to bylo za jedna, v obranné fázi nebylo vše úplně ideální, některé věci musíme vylepšit,“ shrnul utkání lažišťský trenér Josef Raušer a doplnil: „Výhra je to zasloužená a nyní je třeba se připravit na nevyzpytatelné Trhové Sviny, které hrají venku dobře. Pak nás čeká derby ve Vimperku.“

Vimperk – Nová Ves u ČB 1:4 (0:2). 65. M. Tischler – 31. V. Neumann, 45. R. Procházka, 49. a 79. Z. Holý.

„První jarní utkání jsme bohužel nezvládli. Přitom se nám úvod zápasu povedl a byli jsme hodně aktivní. Z naší převahy jsme ale gól nedali a naopak inkasovali na 0:1. V závěru poločasu jsme ještě po naší velké hrubce dostali gól do šatny a ten nás hodně nalomil. Do druhého dějství jsme chtěli nastoupit s tím, že se ještě o nějaký ten bodík popereme, ale po nedorozumění ve středu hřiště jsme dostali gól na 0:3 a bylo po zápase. Z přímého kopu ještě snížil krásnou střelou Tischler, ale v závěru jsme ještě po další hrubce dostali gól na 1:4. Zápas se nám nepovedl a navíc se nám zranili brankář Kuba Vlk a Honza Psutka. Zranění mě mrzí daleko více než ztráta bodů. Celé jaro je před námi a my musíme jet dál,“ komentoval utkání vimperský trenér Michal Uhlík.

Lhenice – Vodňany 4:2 (3:2). 25. David Kiš, 34. R. Iliev, 41. (PK) a 76. P. Prenner – 4. L. Malík, 38. L. Kunc.

„V závěru přípravy se nám zranilo několik hráčů, ale sestava měla svou kvalitu a klukům patří dík za to, jak zápas odehráli. Musím poděkovat i vedení klubu, že bylo perfektně připravené hřiště, což přispělo solidnímu fotbalu. První čtvrthodinku jsme nehráli úplně podle představ, jednou jsme neodbránili hráče soupeře a Vodňany šly do vedení. Pak jsme již odehráli velice dobrý zápas. Vodňany mají hodně kvalitní kádr a těší mě, že jsme to dokázali odehrát v tempu a dobrém nasazení. Celkově bych řekl, že měl zápas slušnou kvalitu a nám se podařilo vstřelit pěkné góly. Věděli jsme, že soupeř má nebezpečné hráče do standardek, což jsme potřebovali eliminovat. Ve druhém poločase jsme i přes některé neproměněné šance hráli dobrý fotbal a šli si za vítězstvím. Byla to zasloužená výhra. Hráli jsme jako tým, byl to kolektivní výkon, což je základem úspěchu i do dalších zápasů,“ shrnul utkání a pochválil své svěřence lhenický trenér Ivo Čech.

Prachatice – Slávia ČB 2:0 (0:0). 49. M. Babka, 74. J. Šandera.

„Moc jsme se na zápas těšili, i když ze Slavie byly trochu obavy. Hraje velmi dobrý fotbal a přeci jenom my bojujeme o záchranu. Máme důležité body. Již v první půli jsme hráli docela dobře, škoda jen, že v závěru neproměnil šanci Kováč. Druhá půle již byla z naší strany jednoznačná. První gól dal Babka po vybojovaném míči a spolupráci s Jurošem a Sovou. Druhý gól pak dával Šandera do prázdné brány. Jedinou šanci jsme soupeři dovolili až v samotném závěru utkání, při které nás podržel gólman Hopfinger. Hrajeme na začátku jara třikrát doma a potřebujeme bodovat. Před zápasem s Lokomotivou je to důležitý výsledek. Ale jdeme zápas od zápasu,“ komentoval utkání prachatický trenér Václav Mareš a na adresu nováčka v sestavě Jakuba Sovy dodal: „Jakub zapadl do sestavy. Takového hráče jsme potřebovali. Je to taková motorová myš a jezdí nahoru dolu.“