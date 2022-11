„Na začátku utkání nás domácí zatlačili na naši půlku. Zahrávali velké množství rohových kopů a standardek a klukům se to podařilo někdy i se štěstím odvrátit. Postupem času jsme začali přebírat iniciativu. Dali jsme vedoucí branku, což nás uklidnilo Kluci si věřili a směrem kupředu předváděli hezké kombinační akce. Střelecky se nejvíce dařilo Tomáši Kolouškovi, ale pochvalu zaslouží celé mužstvo. Pro domácí je to krutý výsledek, ale to se někdy stává. Ale jinak byla v Plané hodně příjemná a přátelská atmosféra,“ komentoval duel strunkovický trenér Václav Beneš.

Vodňany – Čkyně 1:0 (1:0). J. Volmut.

„Ve Vodňanech se nemáme za co stydět. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme. Bohužel jsme udělali zase jednu zbytečnost, která nás ve finále zase stála body. Vodňany jí potrestaly a my naopak nedokázali dát nějaký gól. Vyloženě šance moc nebyly, ale ze standardek jsme mohli něco trefit. Bohužel. Ale po dobrém výkonu. Musíme se od toho odrazit. Za týden hostíme Netolice. Věřím v diváckou podporu a kluci že do toho dají vše,“ komentoval utkání čkyňský trenér Jan Děd.

Netolice – Lhenice 5:1 (1:1). M. Raušer 2, P. Fux, J. Lukáš a V. Fišer – T. Tůma.

„Jestli jsem minule psal, že jsme zápas nezvládli podle představ, tak teď to platí dvojnásob. Jsem hodně zklamán z toho, co jsme předvedli a celkově z přístupu, ale to by bylo na jiný komentář. Pokud jde o hru samotnou, udělal jsem minimální změny oproti utkáním, ve kterých jsme bodovali, ale nepřineslo to očekávaný efekt. Přestože jsme velmi slušně začali a měli do 20. minuty tři vyložené příležitosti, do vedení šli domácí, když nám po autu a následném centru dá hlavou gól z malého vápna možná v tu chvíli nejmenší hráč na hřišti. Když se nám podařilo před pauzou srovnat stav, věřil jsem v nějaký bodový zisk. Bohužel hned na začátku druhé půle jsme vyrobili chybu a domácí trestali, stejně jako o chvíli později z penalty. Další branka padla po souboji, který ani nepodstoupíme a soupeř to z jedné trefí na zadní tyč a poslední gól byl od nás dárek mladíkovi Fišerovi, který hru domácích ve druhém poločase oživil. Domácí vyhráli zaslouženě, protože se hraje na vstřelené branky, nikoli šance, těch jsme možná i měli víc, ale oni tomu šli naproti, byli bojovnější, ukázali větší touhu po vítězství a v rozhodujících situacích i větší kvalitu, zejména v zakončení. My ukázali bohužel opět to, že máme problém v koncovce a tentokrát nemohu být vůbec spokojen s hrou dozadu, minimum důslednosti, chyběla mi koncentrace a celkově zápal. Vezeme pět žlutých a jednu červenou kartu z derby na těžkém terénu, ale všechny máme za nedisciplinovanost, oplácení a řeči s rozhodčím. Upozorňuji na to, přesto to děláme, proč ? Nerozumím. Prohrát se může, ale se ctí, ukázat morálku, charakter, srdce. Jako u týmu jsem to u nás neviděl, což je špatně, někde jsme to nechali. Někdo v kabině, někdo si to možná na zápas ani nepřivezl, do hlavy nikomu nevidím, ale co vím, je, že slova zápas nevyhrají, jen výkon předvedený na hřišti. Každý musí začít u sebe, říct si, jestli odevzdává maximum, s respektem, pokorou a trochou sebereflexe. Asi nikdo nečekal, že doposud největší počet obdržených branek si přivezeme zrovna z Netolic. Uvidíme, jak se mužstvo dá dohromady, potřebujeme se dívat dopředu, čeká nás další důležitý zápas s týmem Kamenného Újezdu,“ komentoval porážku lhenický trenér Ivo Čech.

Kamenný Újezd – Vimperk 2:5 (0:3). Dvořák a Sládek – O. Vlk a O. Rod 2, M. Novotný (PK).

„Po neúspěšném domácím utkání s Netolicemi jsme potřebovali v Kamenném Újezdu zabrat. Vůbec jsme nevěděli, co od soupeře čekat, nikdy jsme se nepotkali a jeho výsledky z minulých kol jsou jako na houpačce. Velmi se nám povedl vstup do utkání, kdy v podstatě z rozehrání jsme si vytvořili šanci a vstřelili Ondrou Vlkem úvodní gól. Poté jsme si vytvořili další dvě slibné šance, ale ty bohužel v brance soupeře neskončily. V 11. minutě jsme museli sáhnout ke střídání, protože se Tomáši Žofkovi neudělalo dobře a bohužel putoval ze hřiště rovnou do nemocnice. Celý náš tým na něj myslí a držíme mu palce, ať je brzy v pořádku. Poté si vytvořili domácí několik šancí a my se moc nechytali, naštěstí pro nás se buď netrefili do branky, nebo je vychytal náš brankář. Ve 21. minutě proměnil pokutový kop náš benjamínek Matyáš Novotný . Řekl bych, že do konce prvního poločasu byl scénář podobný. Soupeř hrál, my se bránili, občas jsme vystrčili růžky a podařilo se nám ještě z několika šancí vstřelit gól, když se trefil střelou za šestnáctkou Ondra Rod. O poločase jsme si řekli, co je třeba zlepšit, protože náš výkon v některých fázích prvního poločasu nebyl ideální a nechali jsme soupeře až příliš často ohrozit naši branku. Do druhého poločasu jsme nevstoupili moc dobře a po pěti minutách soupeř snížil na 1:3. Ovšem to nás paradoxně nakoplo a celkem rychle jsme odpověděli, když se podruhé trefil Ondra Vlk. Domácí si potom opět vytvořili několik šanci, které naštěstí buď skončily na tělech našich obránců, nebo vedle naší branky a ty co byly přesně mířené, tak vychytal Kuba Formánek. V 77. minutě se nám nezaviněně zranil Lukáš Frček a tak naše střední řady posílil zkušený Petr Vondrášek a hned poté rozjel akci, kdy na konci byl Ondra Rod, který svým druhým gólem v utkání domácím zatloukl pověstný hřebíček a zvýšil na 5:1. V 85. minutě potřeboval vystřídat Ondra Vlk, bohužel na lavičce už jsem byl v dresu jen já a tak jsem se poslal do hry . To se ovšem jako dobré střídání neukázalo, když soupeř střelou trefil břevno a já nedokázal dostat míč do bezpečí. Naštěstí to již jen znamenalo snížení domácích,“ komentoval del vimperský trenér Lukáš Sýs.

"Za tento výsledek jsem velmi rád, protože jsme body potřebovali jako sůl a musím uznat, že utkání mohlo skončit klidně 6:6 nebo i výhrou domácích, takže si této výhry velmi cením. Kluky bych chtěl pochválit, i když tam byly i nějaké chyby, ale oproti utkání s Netolicemi jsme hráli s úplně jiným nasazením. Vyzdvihl bych výkon Ondry Vlka, pro kterého to bylo zřejmě poslední utkání v našem dresu, protože příští týden odlétá na roční trip po Novém Zélandu, chtěl bych mu tímto poděkovat za to, jak nám pomohl. Ovšem hlavně bych chtěl pochválit našeho brankáře Jakuba Formánka, který byl dle mého názoru hráčem utkání a svými zákroky nás hodně podržel. Jedinou kaňkou byl kolaps Tomáše Žofky, ale věřím, že bude brzy v pořádku. Příští týden nás čeká doma Roudné, které patří ke špičce v naší soutěži," doplnil trenér Lukáš Sýs.