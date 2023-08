/FOTOGALERIE, VIDEO/ První sérií zápasů odstartovala A skupina fotbalové I.A třídy. Čkyně, Strukovice i Vimperk berou po třech bodech, smutek je v Prachaticích.

I.A: Zlatá Koruna - Prachatice 3:0 (2:0). | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Zlatá Koruna - Tatran Prachatice 3:0 (2:0)

Branky: 3. Wagner, 28. Persán, 47. Šebelka. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Kříž st. - Kříž ml., Picka.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: "Byli jsme jak leklé ryby. Domácí na sebe od začátku pořád mluvili, my byli zticha a napomohli si. Začátek zápasu byl super, z pěkné akce jsme měli velkou šanci, ale neproměnili ji. Od té chvíle se to vezlo. Domácí měli míč na kopačkách, my se ho naopak zbavovali. Když jsme měli jednoduchou situaci, tak jsme balony nakopávali, a naopak, když jsme byli pod tlakem, tak jsme vymýšleli rozehrávky. V podstatě byly všechny tři góly po našich hrubých chybách. Kromě jedné akce, kterou domácí nedali, měli šance po našich chybách. Výsledek vypadá hrozivě, ale měli jsme tam i my šance, když jsme se dostali sami před gólmana, ale nedáme šanci. Domácí, když dali v úvodu druhé půle třetí gól, tak si to v klidu dohráli, nemuseli nikam chvátat. Nemohu klukům vytknout, že by nebojovali, ale bylo to zkrátka málo. Domácí chtěi víc."

Šumavan Vimperk - Spartak Kaplice 2:1 (0:0)

Branky: 68’ Čech, 90’ Rod - 54’ Pulec. Bez karet. Rozhodčí: Jarolím - Tauber, Kotnauer.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "První poločas se hrál takticky, nikdo nechtěl udělat chybu, na obou stranách bylo k vidění několik šancí, kdy asi největší měli hosté, když překonali i našeho gólmana, ale naštěstí pro nás míč jen těsně minul branku. Do druhého poločasu jsme nevstoupili vůbec dobře a soupeř nás zamknul na naší polovině, patnáct minut jsme se jen bránili a nedokázali se z toho dostat. To vedlo až k tomu, že Kaplice vstřelila úvodní gól utkání. Poté si soupeř vytvořil ještě několik šanci, které ovšem zlikvidoval brankář Formánek. Naštěstí se nám o deset minut později podařilo vyrovnat, když Žofka pěkně odcentroval a našel v pokutovém území Čecha, který hlavou srovnal na 1:1. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou, ale šance, které jsme si my i soupeř vytvořili, skončily buď v rukavicích obou gólmanů, nebo vedle brankových konstrukcí. Klukům na každém tréninku cpu do hlavy, že se musí hrát až do konce a to se nám vyplatilo. V závěru v souboji jeden na jednoho uspěl Koloušek a krásně našel v pokutovém území osamoceného Roda, který nekompromisně zavěsil."

FK Borek - SK Čkyně 0:2 (0:1)

Branky: 10. J. Fiedler, 63. G. Bujok. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Picka.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Úvodní soutěžní utkání se nám povedlo. V krásném prostředí areálu na Borku nám vítězství vystřelil Josef Fiedler a pojišťovací gól přidal Gusta Bujok. Zodpovědný výkon od kluků a zasloužené vítězství. Dobrý vstup do sezony."

TJ Blatná - Blaník Strunkovice 0:1 (0:1)

Branka: 42. J. Nosek. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Tupý - Průchová, Šíma.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Do Blatné jsme jeli s cílem uhrát co nelepší výsledek. Výhra je super, ale nerodila se vůbec lehce. V prvním poločase jsme byli o něco lepší my a odměnou nám byl vedoucí gól Jirky Noska po spolupráci s Karlem Píchou. Ve druhém poločase byl lepší soupeř, ale bez gólového efektu. Na tom měl největší podíl náš gólman Zdeněk Vojtíšek, který pochytal několik šancí soupeře a udržel čisté konto."