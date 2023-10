/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osmé kolo fotbalové I.A třídy přineslo na Prachaticko pouze jednu výhru. Postarali se o ní Strunkovičtí v Kaplici. Derby mezi Prachatcemi a Čkyní branku nepřineslo. Poprvé doma padli Vimperští.

Tradičně skvělá atmosféra pod taktovkou fanoušků SK Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - SK Čkyně 0:0

ŽK: 3:3 (Cais, Luňáček, Bajčík - Červený, T. Děd, Fiedler). Rozhodčí: Pečenka - Dimitrov, Barva.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: "Na začátku utkání jsme tam měli pěknou akci, kdy to skončilo na tyči, jinak to byl fotbal od vápna k vápnu. První půle nic moc fotbalového nepřinesla. Ve druhé půli jsme byli pětadvacet minut lepší, drželi balon na noze, chtěli kombinvat. Přišly tam i nějaké šance, ale létalo to kolem brány. Zkrátka tomu chybí góly. Bez gólu se vyhrát nedá a Čkyňští mohou tentokrát brát bod jako výhru. Pro nás je výsledek zklamáním, šance byly, ale netefíme bránu. Snad se to někdy zlomí."

1/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Prachatice - Čkyně. 2/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Tradičně skvělá atmosféra pod taktovkou fanoušků SK Čkyně. 3/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 4/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 5/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 6/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 7/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 8/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 9/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 10/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 11/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 12/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 13/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 14/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 15/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 16/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 17/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 18/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 19/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 20/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 21/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 22/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 23/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 24/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 25/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 26/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 27/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 28/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 29/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 30/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 31/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 32/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 33/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 34/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně. 35/35 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Tatran Prachatice - SK Čkyně.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Okresní derby bylo spíše o bojovnosti. Prachatice chtěly konečně naplno bodovat a my si zase spravit chuť po blamáži s Kamenným Újezdem. Oba týmy zodpovědně bránily a dopředu to bylo nemastné neslané z obou stran. Také asi byla znát absence některých hráčů. My měli příležitost spíše po standardních situacích a možná v prvním poločase měli mít lepší odhad na míč při centrech. Domácí zase byli lepší ve druhém poločase a mohli rozhodnout někde mezi 60. a 70.minutou, kdy jsme měli velmi hluchou desetiminutovku a po jednom útoku domácí z levé strany trefili tyč a následnou dorážku bravurně chytil Drnek. Diváci tak žádný gól neviděli. Já kluky chválím za celkem poctivě odmakaný zápas. Od nás bych pochválil mladého Samuela Schettiniho a gólmana Drnka. Fanouškům rovněž děkuji, byli skvělí. Za týden hostíme Kaplici a prosíme opět o podporu."

Šumavan Vimperk - SK Plná 0:2 (0:2)

Branky: 11. Kitzler, 24. Šteyer. Bez karet. Rozhodčí: Jarolím - Ovčáček, Švec.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Domácí šňůru výher nám přetrhla Planá, která na nás přijela perfektně připravená. Herně to z naší strany nebylo špatné, ale bohužel se nám nepodařilo proměnit ani jednu ze slibných šancí, které jsme si vytvořili. Fotbal se hraje na góly, ty soupeř vstřelil dva, my žádný a tak Planá zaslouženě vyhrála. Příští kolo hrajeme v Sousedovicích, které mají kvalitní tým, takže nás tam nečeká nic jednoduchého. I přesto věřím, že na hřišti uděláme pro zisk bodů maximum."

Spartak Kaplice - Strunkovice nad Blanicí 1:4 (1:2)

Branky: 34. M. Pulec - 7. J. Nosek, 25. R. Žurek, 70. a 75. S. Pravda. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Leiš - Hrušková, Mrosko.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Z Kaplice vezeme důležité body. Domácí hráli rychlý, technický fotbal, ale my se jim v tomto směru vyrovnali, ale na rozdíl od soupeře jsme i stříleli góly. Všichni kluci zahráli kvalitně a pro výhru si zaslouženě došli. Musím zejména vyzdvihnout Jirku Noska a Michala Honomichla, kteří v poslední době moc nehráli, ale tento zápas se jim povedl. A samozřejmě chválím Standu Pravdu, autora dvou důležitých branek."

Fotbalová I.A: Zlatka i Dolňák slaví body, Kapličtí nestačili na lídra tabulky