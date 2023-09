/FOTOGALERIE/ Třetí kolo fotbalové I.A třídy přineslo na Prachaticko deset bodů. Naplno bodovaly celky Čkyně, Vimperka a Strunkovic, Prachatičtí přivezli z Borku jen bod.

Fotbalisté SK Čkyně (ve žlutém) po třech kolech vládnou tabulce I.A třídy. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Planá u ČB – Čkyně 1:3 (1:2)

Branky: 14. D. Kořínek – 6. a 41. I. Pinke, 79. T. Děd. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Herzog.

Jan Děd, trenér Čkyně: "V Plané bylo utkání vyrovnané, domácí byli poločas lepší na míči a zbytečně jsme byli zatažení. Naštěstí, když to nejde úplně herně, pomohli jsme si dvěma krásnými trestňáky od Imry Pinkeho po faulech na Gustu Bujoka. První byl trošku po emocích, ale věřím, že jsme si řekli každý svůj pohled na věc a je to v klidu za námi. První gól Plané byla naše chyba, když Martin Chalupa měl jednoznačně odehrát míč hlavou na roh a nikoliv za sebe doprostřed na velké vápno, kde čekal domácí hráč a propálil Drnka. Druhou půlku už jsme zase byli spíše lepší my a domácí brejkovali. Nutné je vyzdvihnout našeho brankáře, Drny chytil minimálně dva góly a patřil k nejlepším hráčům Čkyně. Třetí pojišťovací gól padl opět po standardce, když se odrazil míč k Tomáši Dědovi a ten volejem propálil gólmana. Pak už se utkání dohrálo bez šanci. Zapas byl férový z obou stran bez záludností a výborně pískal Herzog."

Vimperk – Hrdějovice 5:2 (3:1)

Branky: 15. V. Pankratz, 27. T. Žofka, 37. a 62. T. Koloušek, 59. O. Rod – 5. J. Šíma, 69. M. Studnička. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Vican.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Po zaváhání z Dolního Dvořiště jsme chtěli porážku odčinit doma s Hrdějovicemi. To se nám povedlo na výbornou. Úvod utkání nám sice úplně nevyšel podle našich představ, když jsme od páté minuty prohrávali 0:1, poté hosté zahrozili ještě jednou, ale výborně vyběhl gólman Formánek, který tutovku hostujícímu hráči zlikvidoval. To bylo od hostí v prvním poločase vše. Udrželi jsme klidnou hlavu a utkání jsme do poločasu otočili v náš prospěch po brankách Pankratze, Žofky a Kolouška. Do druhého poločasu jsme měli pěkný náskok a když v 59. minutě zvýšil Rod na 4:1 a následně Koloušek v 62. na 5:1, tak jsme věděli, že utkání již zdárně dohrajeme tak, aby ve Vimperku zůstaly všechny tři body. Soupeř ještě snížil na konečných 5:2. Je to naše druhá domácí výhra v řadě a bylo by fajn vyhrát doma i do třetice, když hned příští sobotu hostíme nováčka ze Zlaté Koruny. Nováčka, který má velmi zkušený a kvalitní tým, který má po třech zápasech devět bodů, takže je třeba se v týdnu pořádně připravit, abychom uhráli co nejlepší výsledek a aby tři body zůstaly doma ve Vimperku. V utkání bych chtěl pochválit brankáře Kubu Formánka, který se blýskl několika pěknými zákroky."

Sousedovice – Strunkovice 1:2 (1:1)

Branky: 12. M. Křiváček – 21. A. Kadlec, 63. J. Nosek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Vejčík.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Do utkání se Sousedovicemi jsme nevstoupili úplně dobře. Po vzájemném oťukávání domácí vystihli naši rozehrávku a z dálky přehodili našeho gólmana. Soupeřovo vedení však netrvalo dlouho, Adam Kadlec vystihl kličku stopera Sousedovic a srovnal na 1:1. Následně náš útočník znovu postupoval sám na gólmana, ale nedal. Druhý poločas se většinou odehrával od vápna k vápnu. Nakonec se nám povedla akce, kdy po spolupráci s Adamem Kadlecem skóroval Jirka Nosek. Máme tři body ze hřiště soupeře a velice si jich ceníme."

Borek – Prachatice 2:2 (1:2)

Branky: 17. M. Michal, 51. (PK) R. Horejš – 25. O. Šváb, 31. J. Makoš. ŽK: 2:4. ČK: 1:1 (92. V. Baščevan – 83. Hopfinger). Rozhodčí: Barva.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Začali jsme utkání dobře, měli dvě tutovky, ale neproměnili je. Domácí se dostali poprvé za půlku, byla z toho standardka a dali nám gól. My zlepšili hru a dvěma góly stav otočili. Nepovedl se nám však vstup do druhé půle. Začali jsme vlažně a po naší chybě soupeř vyrovnal a měl i další šanci, kdy nás podržel gólman. Na posledních dvacet minut šel na hřiště po zranění Jirka Pravda a náš výkon se opět zvedl. Měli jsme tam další tři tutovky, ale znovu bez gólového zakončení. Výkon sice nic moc, ale měli jsme jednoznačně vyhrát. Na Borku jsme dva body ztratili."

Ostatní výsledky:

Zlatá Koruna – Dolní Dvořiště 2:1 (0:0)

Branky: 63. F. Persán, 70. M. Král – 73. Š. Štifter. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Písek.

Vodňany – Kaplice 0:2 (0:1)

Branky: 31. L. Fučík, 88. M. Pulec. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Kovařík.

Blatná – Kamenný Újezd 2:0 (1:0)

Branky: 4. a 75. M. Šimůnek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Bartůněk.