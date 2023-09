/FOTOGALERIE/ Fotbalisté SK Čkyně pokračují v krasojízdě novou sezonou v A skupině I.A třídy. Tentokrát doma porazili nováčka soutěže a suveréna minulého ročníku I.B třídy ze Sousedovic.

Skvělá atmosféra ve Čkyni. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - Znakon Sousedovice 3:1 (2:0)

Branky: 6. M. Chalupa, 36. G. Bujok, 85. J. Pešl - 46. M. Hromíř. ŽK: 1:1 (Král - Marcinko). Rozhodčí: Hanzlíková - Dunovský, Hájek.

Po vítězství v úvodním kole na Borku 2:0 porazili Čkyňští doma Blatnou 3:0. "Musíme využít příznivého losu na úvod sezony. Příště jedeme do Plané, kde to umíme," říkal po druhém kole vedoucí čkyňského celku Patrik Krull. A výsledek? Výhra v Plané 3:1. Nyní v sobotu Čkyňští doma složili i Sousedovice a kralují s plným počtem bodů soutěži. To by před sezonou asi nečekal asi ani nejzarytější fanoušek týmu.

"Máme dvanáct bodů, takže paráda. Přesně tolik jsme jich měli loni po podzimu. Teď je máme po čtyřech kolech," liboval si po utkání čkyňský trenér Jan Děd a pokračoval k utkání samotnému: "Z prvního rohu se prosadil Martin Chalupa a prostřelil gólmana. Pak to byl spíše boj než hezký fotbal. Spousta zbytečných ztrát. Druhy gól padl, když Martin Chalupa vyhrál hlavičkový souboj a prodloužil míč na Pepu Fiedlera, ten potáhl míč a přihrál Gustovi Bujokovi a ten napálil angličanem míč za záda bezmocného gólmana. Po poločase přišla menší ztráta koncentrace a Sousedovice dokázaly z brejku ihned snížit. I nadále jsme měli zbytečně příliš ztrát, trošku ze zbrklosti. Máme občas takové menší herni výpadky. Toho bychom se měli vyvarovat. Nemuselo by se nám to v příštích zápasech vyplatit. Třetí gól nás uklidnil. Po faulu na Gustu Bujoka kopal Vašek Turek penaltu. Trefil pouze břevno, odražený míč nadvakrát doklepl do sítě Honza Pešl svou premiérovou trefou. Celý zápas nás povzbuzovali naši fanoušci, kterým děkujeme za neúnavnou podporu. Za týden jedeme do Strunkovic a opět zveme všechny naše fans."