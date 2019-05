SKUPINA A

Dříteň – Netolice 1:1 (1:1). 8. J. Moudrý – 24. J. Urban.

Domácí hráli dost od podlahy, což netolickým hráčům moc nevonělo. Brzy také inkasovali branku. Vyrovnání přišlo po dalekonosné střele Urbana. Ve druhém poločase byli Netoličtí lepší, vytvořili si i zajímavé šance, ale žádnou neproměnili. Z Dřítně si tak odvážejí bod.

1. Kaplice⋌ 20 17 1 2 96:19 52

2. Velešín⋌ 20 15 1 4 66:23 46

3. Netolice⋌ 20 12 3 5 68:36 39

4. Zl. Koruna⋌ 20 12 2 6 50:41 38

5. Boršov⋌ 20 10 5 5 57:34 35

6. Hrdějovice⋌ 20 8 5 7 46:35 29

7. Sedlec⋌ 20 9 1 10 44:60 28

8. Dříteň⋌ 20 8 3 9 53:48 27

9. Frymburk⋌ 20 8 2 10 45:51 26

10. K. Újezd⋌ 20 7 2 11 39:55 23

11. Roudné B⋌ 20 6 2 12 33:51 20

12. Loučovice⋌ 20 5 5 10 38:58 20

13. Dolní Dvořiště⋌ 20 4 3 13 35:68 15

14. Horní Planá⋌ 20 1 1 18 14:105 4

SKUPINA B

Dražejov – Vlachovo Březí 2:0 (1:0). 6. F. Brázda, 59. M. Mertl.

Souboj týmů, které stále bojují o jistotu záchrany, vyšel lépe domácím. Tým ze Strakonicka měl od začátku utkání míč více na kopačkách a šel rychle do vedení. Více se bojovalo než hrál pohledný fotbal a po změně stran domácí přidali gólovou pojistku. Vlachovobřezští potřebují v dalších kolech bodovat, nebo se dostanou do velkých problémů.

Čkyně – Bělčice 1:2 (1:0). 45. J. Pešek – 74. P. Průcha, 77. R. Tintěra.

„Výsledek je pro mne obrovským zklamáním. Na místo toho, abychom vedli v poločase 3:0 a zápas v klidu dohráli, tak neproměníme, co můžeme a za stavu 1:0 ke konci utkání soupeři darujeme dvě branky,“ hodnotil duel zklamaný čkyňský trenér Patrik Krull.

Sedlice – Vacov 2:1 (0:0). 55. D. Dumský, 70. F. Rakovan – 59. M. Moutelík.

Po vysoké výhře nad Volyní chtěli Vacovští body i ze Sedlice. Ta však na jaro posílila a hraje výborně. Mnohými je pasována na Černého koně skupiny B, i když kola rychle ubývají. Utkání samotné mělo dobrou kvalitu. Hrálo se však především ze zajištěných obran, a tak skončil první poločas bez branek. Deset minut po přestávce však šli domácí do vedení, což Vacovu vůbec nehrálo do postupových karet. Hosté však dokázali brzy vyrovnat, další branku však již nedali. Naopak se dvacet minut před koncem zápasu prosadili domácí a Vacov rázem ztrácí na lídra tabulky tři body. Navíc nyní hostí Strunkovice, které také ještě pokukují po čele tabulky.

Strunkovice – Sousedovice 1:1 (0:0). 76. M. Kuneš – 87. P. Vojtíšek.

„Odehráli jsme dobré utkání a měli vyhrát. Obdržená branka v závěru utkání hodně mrzí. Velmi dobře zahráli všichni tři naši veteráni a Michal Kuneš se trefil parádně. Prokázal, že je stále platným hráčem. Celý tým podal kolektivní výkon,“ komentoval utkání asistent strunkovického trenéra Petr Kortus.

Prachatice B – Stachy 1:3 (0:1). 65. J. Sova – 45, 83. a 86. M. Šíp.

„Další záchranářský duel mezi týmy z konce tabulky. Domácí mohli využít pendly z A týmu a určitě byli favority. Také začali aktivněji a svou kombinační hrou hosty přehrávali. Naopak Stachovští spoléhali na jistého Šebánka v bráně a na velkou bojovnost. Tento scénář probíhal celý první poločas. Domácí byli velmi silní na míči, ale do vyložených šancí se nemohli dostat. Hosté měli na druhé straně šance ze standardních situací, ale Šípův přímý kop výborně zlikvidoval domácí brankář. Teprve ve 45. minutě se po rohovém kopu Martin Šíp prosadil a Stachy vedly – 0:1. I ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. Hrálo se na polovině Stachovských, ale až přespříliš kombinace nahrávalo obraně hostů, která svým důrazem všechny nebezpečné situace zažehnala. Až v 65. minutě napřáhl z osmnácti metrů Jakub Sova a jeho tečovaná střela skončila v síti – 1:1. Od té doby diváci čekali domácí ofenzivní smršť, jenže ta se nekonala. Stachy začaly využívat okénka v obraně béčka Prachatic a ke konci utkání zápas rozhodly ve svůj prospěch. V 83. minutě dlouhý aut prodloužil hlavou Vrhel a Martin Šíp je poslal do vedení. Domácí vrhli všechny síly do útoku, ale hosté opět z brejku definitivně rozhodli. V 86. minutě po přečíslení zblízka zakončil Martin Šíp a stanovil konečné skóre 1:3,“ komentoval utkání stašský Tomáš Andrle.

1. Sousedovice⋌ 20 13 5 2 47:16 44

2. Vacov⋌ 20 13 2 5 50:25 41

3. Strunkovice⋌ 20 12 1 7 43:19 37

4. Sedlice⋌ 20 11 4 5 44:32 37

5. Čkyně⋌ 20 11 3 6 43:22 36

6. Bělčice⋌ 20 10 4 6 36:39 34

7. Cehnice⋌ 20 7 5 8 27:24 26

8. Volyně⋌ 20 7 3 10 31:42 24

9. Prachatice B⋌ 20 5 8 7 31:36 23

10. Dražejov⋌ 20 6 4 10 30:48 22

11. Stachy⋌ 20 5 5 10 25:38 20

12. Osek B⋌ 20 6 2 12 31:45 20

13. Vl. Březí⋌ 20 5 4 11 17:46 19

14. Chelčice⋌ 20 4 0 16 29:52 12