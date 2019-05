Netolice – Hrdějovice 2:0 (2:0). 8. J. Varyš, 26. S. Šulc.

Domácí začali utkání lépe, drželi míč na svých kopačkách a brzy dali i dvě branky. Soupeř se sice snažil, ale Netoličtí mu prakticky nic nedovolili. V závěru poločasu měli hosté velkou šanci, ale tu zlikvidoval brankář Plojhar. I ve druhém poločase si domácí v poklidu hlídali své vedení. Sice hosté v závěru utkání trefili břevno Plojharovy branky, ale na vítězství Netolic to již nemohlo nic změnit. Domácí jsou tak stále na pěkném třetím místě tabulky.

Aktuální tabulka:

1. Kaplice 19 16 1 2 94:19 49

2. Velešín 19 14 1 4 55:21 43

3. Netolice 19 12 2 5 67:35 38

4. Zl. Koruna 19 12 1 6 46:37 37

5. Boršov 19 10 5 4 57:32 35

6. Sedlec 19 9 1 9 43:56 28

7. Hrdějovice 19 7 5 7 44:35 26

8. Dříteň 19 8 2 9 52:47 26

9. Frymburk 19 7 2 10 41:50 23

10. K. Újezd 19 7 2 10 38:49 23

11. Roudné B 19 6 2 11 33:49 20

12. Loučovice 19 4 5 10 32:57 17

13. Dolní Dvořiště 19 4 2 13 31:64 14

14. Horní Planá 19 1 1 17 12:94 4

SKUPINA B

Vacov – Volyně 6:0 (3:0). 23. F. Zitta, 31., 43., 75. a 89. A. Bujok, 67. J. Ketzer.

Začátek utkání nenapovídal tomu, že by Vacov měl vyhrát tak vysokým rozdílem. Hosté se dostali do dvou šancí, ty však neproměnili a na druhé straně vlastními chybami nabídli favorizovaným domácím, velké šance. Ti jimi nepohrdli a v poločase bylo prakticky rozhodnuto. Skvělé představené předvedl domácí kanonýr Antonín Bujok, autor čtyř branek.

Stachy – Dražejov 1:1 (1:0). 41. J. Pešl – 72. F. Brázda.

Domácí byli po podzimu jasně na sestup, ale na jaře začali stíhací jízdu za záchranou. K tomu však nutně potřebují plně bodovat právě se soupeři, jakým je Dražejov. Také na soupeře vlétli, hrálo se až na výjimky před brankářem Drnkem, ale ten se představil ve skvělé formě. Po sérii rohů měl na hlavě několikrát gól M. Šíp, jenže štěstí si vybral zřejmě v minulém kole. Ve 40. min. po dlouhém autu sklepl D. Pek míč k J. Pešlovi a ten ukázkovou střelou rozjásal domácí publikum – 1:0. V poslední minutě po úniku přehodil Záleský brankáře, ale míč šel mimo branku. Byl však faulován a kopal se přímý kopů. Touto obrovskou šancí ovšem domácí lehkovážně pohrdli, když dělovka Peka šla mimo bránu. Po přestávce pokračoval tlak Stachovských, ale opět je zrazovala stará bolest a tou je koncovka. Postupně své šance zahodili Hovorka, Pešl i Šíp a tak hosté po rohovém kopu udeřili. Brankáři Šebánkovi znemožnili výběh, ten se k míči dostal pozdě a stačil ho jen slabě vyrazit před sebe. V chumlu hráčů se nejlépe zorientoval Brázda a vyrovnal na 1:1. Po dosavadním průběhu utkání to byl pro domácí šok, ze kterého se už nevzpamatovali. Sice byli nadále lepší, ale čistou gólovku si již nevypracovali a tak ztratili zcela zbytečně tolik potřebné dva body. Hosté naopak odjížděli spokojeni, když z minima dokázali vytěžit maximum.

Chelčice – Prachatice B 0:4 (0:0). 66. F. Kolda, 67. D. Lachkovič, 82. A. Černý, 84. J. Lukeš.

Na hřišti posledního týmu tabulky se záloha Prachatic dlouho nemohla prosadit. Rychlé dvě branky dvacet minut před koncem však domácí odpor zlomily, a tak si Prachatičtí vezou tři důležité body.

Bělčice – Strunkovice 3:2 (2:1). 23. a 41. L. Krameš, 79. J. Houda – 35. R. Žurek, 81. M. Dvořák.

„Domácí na nás vlítli, dělali jsme chyby, špatně si přebírali hráče a soupeř šel po naší chybě do vedení. Nám se podařilo vyrovnat, ale těsně před půlí Krameš utekl našemu obránci a poslal domácí znovu do vedení. Celý druhý poločas jsme byli jasně lepší, měli jsme snad šest gólových šancí. Branku jsme ale dostali my. Znovu lacině, po velké chybě v obraně. Podařilo se nám ke konci snížit, soupeře zatlačit, ale vyrovnat už ne. Chvílemi to bylo nahoru dolů, zápasu by slušela minimálně remíza,“ komentoval duel asistent trenéra Strunkovic Petr Kortus.

Vlachovo březí – Čkyně 1:3 (0:1). 88. O. Pečený – 5. J. Děd, 55. M. Kuta, 62. J. Král.

„Do Březí jsme jeli jako favorit a tuto roli jsme potvrdili, zaslouženě si odvážíme všechny body. Nerad vyzdvihuji jednotlivce, ale když mají Děd s Králem svůj den, tak je to radost se dívat. Zápas mohl skončit daleko větším rozdílem, rozhodnuto mělo být už o poločase, bylo až komické, co jsme schopni nedat, v tomto zápase nás to ale trápit nemusí a my se teď musíme dobře připravit na šesté Bělčice,“ shrnul duel čkyňský trenér Patrik Krull.

Aktuální tabulka:

1. Sousedovice 19 13 4 2 46:15 43

2. Vacov 19 13 2 4 49:23 41

3. Strunkovice 19 12 0 7 42:18 36

4. Čkyně 19 11 3 5 42:20 36

5. Sedlice 19 10 4 5 42:31 34

6. Bělčice 19 9 4 6 34:38 31

7. Cehnice 19 7 5 7 27:21 26

8. Prachatice B 19 5 8 6 31:35 23

9. Volyně 19 6 3 10 28:42 21

10. Dražejov 19 5 4 10 28:48 19

11. Vl. Březí 19 5 4 10 17:44 19

12. Stachy 19 4 5 10 24:38 17

13. Osek B 19 5 2 12 27:42 17

14. Chelčice 19 4 0 15 26:48 12