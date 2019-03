Prachaticko – Čtveřice fotbalových týmů z Prachaticka vstoupí o víkendu do jarní části I.A třídy s velmi rozdílnými ambicemi. V každém případě je jasné, že to bude pěkné drama.

Z nejlepší pozice vstupují do jara Lažišťští. Jsou druzí v tabulce na dostřel vedoucí Nové Vsi. O postup do krajského přeboru si patrně zahrají již pouze tyto dva celky. „Začátek jara bude složitý. Máme zraněné, do sestavy promluví i trest za červenou kartu na konci podzimu,“ uvedl před startem jarní části předseda FK Lažiště Petr Hodina.