Jako první nastoupí v sobotu od 10 hodin v Bavorovicích prachatický Tatran. Ten bude chtít navázat na domácí výhru nad Novou Vsí, ale snadné to mít nebude. Oba celky bojují o záchranu a každý bodík je pro ně důležitý.

Na hřiště dalšího týmu ohroženého sestupem, Lokomotivu České Budějovice (10.15), zajíždějí Lheničtí. Ti zatím jedou na jaře výborně, ale daří se i Lokomotivě. Po remíze v Prachaticích vyhrála v Plané u Českých Budějovic a prahne po dalších bodech, které by ji přiblížily záchraně. Lheničtí si však mohou hrát v klidu svůj fotbal, netíží je žádné problémy a tým pojede do českých Budějovic dobře naladěn.

Od 15 hodin hostí Vimperští nebezpečné Trhové Sviny. Vimperk si na podzim nahrál solidní body, ale jaro zatím nevychází a soupeři se začínají dotahovat. Další klopýtnutí by mohlo znamenat bodové spojení širokého spodku tabulky právě s Vimperskými. To by si asi žádný fanoušek nepřál.

V nejlepší situaci vstupují do zápasu Lažišťští. Ti v neděli hostí od 14 hodin Semice a mají jistotu, že i po tomto zápase povedou tabulku soutěže. Samozřejmě si všichni přejí, aby to bylo s minimálně čtyřbodovým náskokem, který mají před víkendem. Snad Lažišťští vyřeší problémy se sestavou.