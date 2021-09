Prachatice B – Roudné 1:4 (1:2). 4. J. Svatoš – 11. M. Bartoš, 23. V. Kadlec, 51. M. Vlk, 76. M. Štěpánek.

„I přes porážku musím naše kluky pochválit. Hra byla dobrá, ale na Roudné jsme zkrátka neměli,“ komentoval krátce utkání prachatický trenér Petr Bízek.

Vimperk – Semice 3:1 (1:1). 31. a 85. L. Frček, 90. J. Pospíchal – 2. L. Čedík.

„Naše plány na zisk prvních třech bodů se nám zkomplikovaly hned ve druhé minutě, kdy jsme si nechali po naší chybě v obraně dát gól. Těžko jsme se dostávali do zápasu a zkušený soupeř kontroloval hru. V polovině prvního poločasu přišla další chyba a veliká šance Semic. Naštěstí ji hostující útočník i díky výbornému zákroku našeho brankáře nevyužil. To nás nakoplo a povedlo se nám po krásné akci celého týmu Lukášem Frčkem vyrovnat na 1:1. Do poločasu jsme měli šance, které jsme však nedokázali využít. Druhý poločas jsme začali lépe a na klukách bylo vidět, že chtějí vyhrát. Naše snaha ale končila na výborně chytajícím brankáři Semic nebo našem špatném zakončení. Vše zlomil až pokutový kop pět minut před koncem, který Frček sice neproměnil, ale z následné dorážky naštěstí míč do branky dopravil. Na 3:1 se konečně trefil Jakub Pospíchal a my se mohli radovat z první podzimní výhry. Hlavně za druhý poločas jsme si vyhrát zasloužili, ale na druhou stranu musím uznat, že Semice nastoupily bez pěti hráčů základní sestavy a i tak nás dokázaly dost potrápit. Příště jedeme do Nové Vsi, kde se pokusíme opět bodovat,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.

Strunkovice – Netolice 1:1 (1:1). 35. (PK) A. Kadlec – 13. P. Borovka. ČK: 0:1 (31. L. Varyš)."Výrazně oslabený Blaník nastoupil do zápasu bez zraněných V. Páníka, J. Žurka a chyběl rovněž P. Beneš. A bylo to znát! Utkání ovlivnil i neproměněný pokutový kop již v 6.minutě M. Kunešem. Pak poslal hosty do vedení Borovka. Hosté hráli dobře a pro ně škoda, že se nechal vyloučit brankář Varyš již ve 34. minutě. Navíc následovala druhá penalta pro Strunkovice, kterou už proměnil Kadlec. Domácí ale proti deseti soupeřům pokračovali v matném výkonu. Do vyložené šance se nedostali a jediná výjimka byla až povedená střela M. Kadlece do břevna v 85.minutě. Hosté dobře bránili a čekali na svůj brejk, ale ten domácí obrana nepřipustila. Diváci odcházeli zklamáni a Netolice si připsaly zaslouženě první bod v soutěži, Hodnotil utkání předseda domácího klubu M. Mottl.

"Zápas jsme začali celkem aktivně, ale zaskočila nás trochu sporná penalta pro domácí, kterou naštěstí chytil L. Varyš. Poté jsme pokračovali v aktivní hře a odměnou nám byl vstřelený gól po pěkné týmové akci. Další průběh byl celkem vyrovnaný a bez šancí. Následně však přišla další penalta pro domácí, která rozhodně neměla být odpískána. S verdiktem rozhodčího jsme byli pochopitelně nespokojeni a za protesty byl vyloučen L. Varyš. Je třeba dodat, že jsme do Strunkovic jeli s tím, že nás tady nejspíš nečeká stejný metr pro oba týmy. Druhou penaltu již domácí dokázali proměnit a my jsme museli dohrávat od 30. minuty v deseti. Nám se ale dařilo držet se soupeřem krok a je třeba pochválit všechny hráče za bojovnost. Nakonec jsme uhráli bod, který je pro nás velmi cenný a to z důvodu, že jsme velkou část zápasu odehráli v deseti a i přes několik sporných verdiktů rozhodčího jsme nesložili zbraně. Ještě jednou chci pochválit kluky za to, jak makali a hráli jako tým. Doufáme, že nás to nakopne do dalších zápasů a konečně začneme získávat potřebné body," dodal k utkání netolický Jakub Varyš.

Kaplice – Čkyně 1:2 (0:1). 76. J. Vaniš – 20. J. Fiedler, 89. J. Rataj.„Konečně vezeme tři body z venkovního utkání. Kaplice byla více na míči a lépe kombinovala, ale hrozili jsme z rychlých brejků. V prvním poločase se prosadil Josef Fiedler, který se tělem dostal před stopera a zakončil kolem gólmana. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí, ale naše obrana bránila výborně. Až do 75. minuty, kdy se trefil domácí Vaniš z velkého úhlu. Utkání ovšem rozhodl Honza Rataj v 89. minutě, kdy se prosadil důrazně ve vápně a podél gólmana zařídil tři body. Domácí měli sice více ze hry, ale naše obrana fungovala výborně a zaslouží pochvalu. Utkání řídila výborně sudí Průchová. Odčinili jsme tak domácí prohru z Planou,“ komentoval utkání čkyňský trenér Jan Děd.