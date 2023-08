/FOTOGALERIE/ V klidu u řeky Blanice se ve fotbalovém Areálu Jiřího Pavlíka v Záblatí připravují na další sezonu fotbalisté Tatranu Prachatice. Čeká je tuhý boj o návrat mezi krajskou elitu.

Fotbalisté Tatranu Prachatice se připravují na novou sezonu na hřišti v Záblatí. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Z hráčů, kteří se objevovali v dresu Tatranu v uplynulé sezoně, v týmu chybí stoper Stanislav Legdan a záložník Filip Král. "Standa dostal zajímavou nabídku z Junioru Strakonice a nebránili jsme mu, aby tam šel. Filip se vrací do Čtyř Dvorů, odkud nám přišel pomoci," potvrdl dva odchody trenér Pavel Bajčík.

Na druhé straně se do Prachatic vracejí někteří jeho bývalí hráči. "Zpátky jsou Jirka Srch s Matyášem Babkou. Ale to nejsou jediné posily, nových hráčů tu bude více," doplnil asistent trenéra Josef Hopfinger. Co trenéry zatím trápí, je post gólmana. "Coufi je stále na marodce a zatím není jisté, kdy se zapojí. Potřebujeme ještě jednoho gólmana pro případ, že by se nám kryly zápasy áčka a béčka," doplnili trenéři.

Prachatické fotbalisty čekají v tomto týdnu dva těžké přípravné zápasy s účastníky krajského přeboru. Ve středu 2. srpna od 18 hodin hrají v Roudném a v sobotu 5. srpna od 10.30 hodin v Protivíně. "Generálku hrajeme v neděli 13. srpna ve Lhenicích," doplnil Pavel Bajčík.

První mistrovské utkání Prachatičtí sehrají v sobotu 19. srpna na hřišti nováčka I.A třídy ve Zlaté Koruně. "Nesmíme nic podcenit. Zlatá Koruna se bude chtít v prvím zápase vytáhnout a má ve svém středu plno zkušených fotbalistů," předesílá trenér Bajčík, že nebude začátek sezony ani trochu jednoduchý.