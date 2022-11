Branky: O. Vlk, Benda – Jech, J. Varyš.

"Po prohře ve Vodňanech jsme si chtěli napravit reputaci v domácím utkání s Netolicemi. Bohužel jsme do něj nevstoupili vůbec dobře a už v šesté minutě inkasovali, když jsme nedůsledně bránili soupeřova hráče, který v klidu hlavou vstřelil první gól utkání. Ihned jsme z rozehrávky po krásné kombinaci dokázali srovnat brankou Ondry Vlka. Bohužel, ani to nás nedokázalo nakopnout k lepšímu výkonu a tak soupeř trestal podruhé. Čtyři minuty před koncem prvního poločasu jsme trestuhodně ztratili míč před pokutovým územím soupeře a z následného protiútoku zvýšily Netolice na 1:2. První poločas byl od nás absolutně bez náboje, kluky jsem vůbec nepoznával, asi jsme si mysleli, že se Netoličtí porazí sami, ale to jsme se hodně zmýlili," hodnotil první poločas vimperský trenér Lukáš Sýs.

"Do druhého poločasu jsme nastoupili s vědomím, že musíme důsledněji bránit a zvýšit pohyb bez míče, abychom se dostali do šancí kombinací a ne nakopávanými balony, které všechny sbíral zkušený Rokůsek. Naše hra se ve druhém poločase diametrálně zlepšila a vytvořili jsme si několik slibných šancí, které jsme bohužel trestuhodně zahodili. Nutno podotknout, že za stavu 2:1 pro Netolice zlikvidoval stoprocentní šanci hostí náš brankář Jakub Formánek, který se vrátil po zranění hlavy do branky. Od úplného propadáku nás zachránil dorostenec Petr Benda, který se krásně trefil ze standardní situace v 78. minutě a upravil tak skóre na konečných 2:2. Do konce utkání jsme soupeře již přehrávali, ale gól už se nám nepodařilo vstřelit a tak jsme se s Netolicemi rozešli smírně 2:2," doplnil ke druhé půli ukáš Sýs a pokračoval: "Pro mě je to obrovské zklamání, protože vím, že můj tým má rozhodně na víc, než na to, co jsme předvedli v prvním poločase. Věřím, že v příštím utkání už tento výpadek nezopakujeme a v Kameňáku se o výsledek porveme zcela jiným způsobem, než který jsme předvedli v utkaní s Netolicemi."