Olešnice – Vimperk 2:5 (1:1). 14. S. Drtina, 90. R. Horelica – 31. a 62. P. Friš, 60. J. Pospíchal, 64. O. Málek, 87. L. Frček.

Vimperští potvrdili tři domácí body s Kaplicí i v Olešnici a rozjeli sezonu skvěle. „Nastříleli jsme sice pět branek, ale klidně jich mohlo být i deset. Domácí gólman toho plno pochytal. My v úvodu nedali penaltu, domácí šli pak do vedení, ale od 20. minuty jž bylo utkání v naší režii. Zlomové momenty přišly kolem 60. minuty. Nejprve Pospíchal z trestného kopu po teči od zdi dal náš druhý gól, vzápětí jsme dali třetí a soupeř odpadl. Druhou branku jsme dostali až v úplném závěru. To již nic neřešilo,“ komentoval utkání spokojený trenér Jiří Formánek s tím, že se nyní všichni těší na domácí duel s Trhovými Sviny.