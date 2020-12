V nedohrané sezoně 2019/20 byl Vacov po polovině soutěže šestý se ziskem dvaceti bodů. Ambice pro tu současnou byly vyšší. „Do současné sezony jsme vstoupili s nejvyššími ambicemi. I přes nepovedenou přípravu se nám podařilo dát dohromady silný tým. Nicméně vzhledem k nízkému věku našeho celku je hlavním cílem se zase o kus posunout a pomoci mladým v rozvoji,“ říká trenér Vacova Gustav Bujok, který odpovídá i na další otázky.

Ze současné sezony je odehráno osm kol, jste druzí, máte 20 bodů a skvělé skóre 33:8. Panuje s odehranou částí spokojenost?

S výsledky jsme vcelku spokojeni, ale ještě je před námi velký kus práce. Uvidíme, jak se nám podaří navázat.

Máte za sebou úspěšnou část soutěže, přesto, který zápas se nepovedl a proč?

Nepovedených zápasů máme celkem dost. Například zápas s Prachaticemi B, kde jsme neměli dostatečnou kvalitu směrem dopředu. Zápas s Bavorovem, kde jsme hlavně v prvním poločase nebyli odvážní v nabídce při rozehře. Nebo poslední zápas na Staších, kde i přes vysoké vítězství nejsme s předvedenou hrou spokojeni.

Kanonýrem týmu je se třinácti góly Filip Zitta. Ukazuje se jako správný kapitán, navíc neinkasoval ani jedinou kartu. Je tedy prodlouženou rukou trenéra na hřišti i mimo něj? Co pro tým takový hráč znamená?

Tuhle pozici u nás Filip nemá. Je to hráč, který je velice produktivní a tím z ostatních sundavá zodpovědnost za góly. Není to úplně přirozený leader, ale dělá, co může a v tomhle ohledu se hodně posunul. Tuhle roli na sebe vzal v nejtěžším období a jsme rádi, že ho máme. Pro náš tým je důležitý, protože ukazuje mladým, jaký má být přístup k fotbalu.

Vychází vám střelecký průměr přes čtyři góly na zápas, jaký máte recept na takovou produktivitu?

Nejvíce nám pomohlo, že jsme zapracovali na naší defenzivě. Jsme teď v obraně lepší jak systémově, tak personálně, a proto můžeme být odvážnější i dopředu. Samozřejmě nám pomohlo i to, že máme víc produktivních hráčů a jsme nebezpečnější i dopředu.

Krystalizuje se zajímavý souboj mezi Vacovem a Čkyní, který by mohl vyslat do I.A třídy další tým z našeho okresu. Je mezi kluby nějaká rivalita?

Rivalitu osobně nevnímám. Tyhle věci ohledně rivality už nejsou, co bývaly. Moc už se nevidí vyhecované souboje. Věřím v poctivý souboj a ať vyhraje ten lepší.

Berete pro jarní část sezony, pokud tedy vůbec odstartuje, roli spolufavorita?

Ano, pokud nám vydrží zdraví, povede se nám se na zápasy scházet, vzhledem k pracovnímu vytížení hráčů a navážeme na solidní formu z podzimu, tak bereme i roli favorita.

SK Vacov disponuje hned třemi týmy mužů, využíváte pro áčko i hráče z béčka a céčka? Máte v nich vyhlídnuté další hráče, kteří by mohli třeba od jara zakotvit v prvním týmu?

Bohužel u nás tato spolupráce směrem k áčku zatím nefunguje, takže je jen pár kluků z béčka, kteří, když je třeba, jdou pomoct. U céčka bude ještě chvíli trvat, než nám začne připravovat hráče pro áčko.