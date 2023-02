Branky: Krejčí a Bílý 2, Bublík, Tipanic - Chvosta, Čech. Rozhodčí: Hájek.

Sestavy - Strakonice - I. poločas : Kozlík – Smola, Boukalík , Bublík, Zahrádka – Benedikt, Děd – Butnaru (35. Bílý), Krejčí, Prajzler – Máška. II. poločas: Lízal – Prajzler, Smola, Bublík, Zahrádka – Benedikt, Míčka – Tipanic, Krejčí, Chalupa - Bílý. Vimperk - I. poločas: Formánek Jakub - Formánek Jan, Benda, Pospíchal, Čech - Vintr, Rod, Pankratz, Kubačka, Málek - Chvosta. II. poločas: Vlk - Formánek, Bašta, Čech, Uhlík Jaroslav - Potůček, Benda, Rod, Pankratz, Málek (75. Vintr) - Chvosta.

"V dalším přípravném zápase přijel soupeř z I.A. třídy a v prvním poločase byl lepším týmem. Lépe kombinoval, ale paradoxně do první velké šance jsme se dostali my Butnarem, kterému gólovku brankář chytil. Ve 12. minutě se hosté dostali do vedení. Ve 22. minutě se nám povedla pěkná jednoduchá akce po ose Smola – Butnaru, ten ve vápně našel Krejčího a ten srovnal skóre na 1:1. Ve 34. minutě šli hosté opět do vedení. Ve 40. minutě byl ve vápně faulován Bílý a nařízenou penaltu proměnil Krejčí - 2:2. Druhý poločas jsme plně převzali iniciativu a také se dostávali do velkých šancí a některé jsme dokázali proměnit. V 68. minutě Tipanic přihrál do vápna Krejčímu, který našel volného Bílého a ten dal na 3:2. O tři minuty později jako přes kopírák Tipanic do vápna přihrál Zahrádkovi a ten na Bílého - 4:2. V 78. minutě po rohovém kopu Krejčího zvýšil hlavou Bublík na 5:2. V 83. minutě Bílý ve vápně sklepl na Tipanice a ten uzavřel skóre na konečných 6:2," shrnul utkání vedoucí strakonického týmu Jiří Cibulka.

"S prvním poločasem jsem nad očekávání spokojený a to nejen s výsledkem, ale především s předvedenou hrou. Ve druhém poločase nám došly síly, nedokázali jsme se s aktivním soupeřem chytit a tak jsme ve druhém poločase prohráli rozdílem třídy. To ještě gólman Vlk dva až tři jisté góly chytil. Oba týmy se potkaly v různých fázích přípravy a to sehrálo také svou roli. S utkáním jsem byl spokojený, sice jsme druhý poločas dělali spíš stínového soupeře, ale dokud jsme měli sílu, tak si kluci alespoň zaběhali. Do utkání jsme nastoupili bez čtyř hráčů, Vondrášek, Žofka, Novotný, Vojta, kteří by už neměli v příštím utkání chybět," doplnilk utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.

V dalším týdnu čeká Vimperské soustředění ve Strakonicích, kde také další sobotu sehrají přípravný duel se Sousedovicemi.