Po domácí porážce s Osekem B zajížděli fotbalisté Stach ve druhém kole B skupiny I.B třídy do Sedlice. I tentokrát o gól prohráli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Sedlice – Stachy 3:2 (3:1). Hosté přijeli napravit porážku z minulého kola, ale do zápasu vstoupili opravdu tragicky. Hned v 1. minutě domácí rozebrali soupeřovu obranu a Vaněk dal na 1:0. Ve 3. minutě se situace opakovala a Nedvěd zblízka překonal Šebánka – 2:0. A když v 8. minutě zaváhal brankář hostů a Vaněk po jeho minele zvyšoval do prázdné branky na 3:0, vypadalo to pro Stachy na ručník. Třicet let hrají ,,Králováci“ I.B třídu, ale aby v 8. minutě prohrávali o tři góly, tak to tu ještě nebylo. Naštěstí ve 14. minutě utekl Hovorka, předložil míč Pešlovi a ten bombou snížil na 3:1. Diváci byli namlsaní, ale až do konce poločasu se hrálo spíše mezi vápny a šancí bylo poskrovnu.