Připravovat se budou fotbalisté Semic v domácím prostředí a v rámci přípravy je čeká i krátké soustředění. „Trénovat se bude třikrát v týdnu a na to naváže víkendové přípravné utkání. Takto pojedeme až do startu soutěže. Všechny přípravné zápasy odehrajeme v domácím prostředí. Nejprve hrajeme nyní v neděli od 17 hodin s Hradištěm. Další týden v pátek hrajeme s píseckou devatenáctkou a na to navazuje krátké soustředění. Poslední víkend v červenci přivítáme v sobotu doma Milevsko a o týden později nás čeká opět v sobotu generálka s Mirovicemi,“ shrnul plán přípravy semický trenér Marcel Nousek.

Do tréninku se již zapojili i fotbalisté, kteří doplní stávající kádr AL-KO Semice. „Přichází Petr Listopad z Čimelic, zkušený hráč, kterého v týmu potřebujeme. Dalším hráčem z Čimelic je Zdeněk Pšenička. V Semicích má postaveno, takže je to logická volba. Navíc další hráč s bohatými zkušenostmi. Po zranění to zkouší Luboš Machovský z Blatné, kterého zatím testujeme,“ hovořil o jasných jménech Marcel Nousek a doplnil: „Čekáme ještě, zda získáme nějakého hráče ve chvíli, až bude Písek zužovat třetiligový kádr. Ale tam není na co chvátat. Z Písku jsou to hotoví kluci, navíc trénují čtyřikrát týdně, takže není třeba, aby tady s námi případně byli již nyní.“