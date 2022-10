Branky: 79. Rybák – 9. Císařovský, 19. Blažek, 37. Valach, 47. Zborník, 69. Keclík, 89. Machovský. Bez karet. Diváci: 80. Rozhodčí: Mach – Dimitrov, Albert.

Osek: Uhříček – Zelenka (29. Kuneš), Carda, Kubiš (74. Němeček), Martin Čapek – Brabec, Šrámek, Hoch, Matěj Čapek – Maroušek (62. Rybák), Sigmund.

Semice: Dvořáček – Řezáč, Trantina, Listopad, Pšenička – Císařovský (71. Keclík), Holub, Trantina (32. Zborník), Blažek, Hrala (46. Buchtele) – Valach (71. Machovský).

Domácí trenér Karel Hoch cítil po utkání obrovské zklamání z výkonu svého týmu. „Dobře vypadalo jen prvních pět minut. Nedali jsme bohužel z naší šance gól a vzápětí jsme inkasovali z takové poločase první branku. A pak se to začalo sypat. Je vidět, že jsme psychicky dole. Hráči se bojí hrát a každá chyba končí gólem či alespoň šancí soupeře. Druhý poločas již byl o ničem, to byla jen otázka skóre. Nejhorší výkon za léta, co v Oseku pamatuji,“ komentoval utkání trenér Oseka Hoch.

Na straně Semic logicky zavládla velká radost. „Tentokrát jsme hráli opravdu velice dobře a Osek k ničemu nepouštěli. Dobře jsme kombinovali a šance, které jsme si v první půli vytvořili, tak i proměnili. Ve druhé půli tam měl již soupeř velká okna v obraně a chodili jsme čtyři na dva a podobně. Domácí byli úplně odevzdaní. Od stavu 3:0 nebylo o co hrát. Branky dávali i hráči, kteří přišli ze střídačky. Někteří se nám vracejí po zranění, jako Keclík či Zborník, a jsou pak na hřišti znát. Musíme být maximálně spokojeni,“ doplnil k utkání semický trenér Marcel Nousek.