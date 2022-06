Branka: 36. (PK) Vakoč. ŽK: 2:2 (Vakoč a Sedláček – Chotovinský a Koblasa). Diváci: 100. Rozhodčí: Leiš – Izugrafov, Panský.

Milevsko: P. Dvořák – Kálal Vakoč, Kosobud, Hejl – Přibyl (72. Suchan), Marvan, Bártík (90. Pich), Kortan (46. Sedláček) – Souček (83. Imbr), Hadáček (58. Süsmelich).

Pohledný duel ze středu tabulky pro sebe rozhodli jedinou brankou domácí. „Přijel mladý a perspektivní tým. My máme také docela mladý tým a dnes jsme asi měli o trochu více štěstíčka než soupeř. V prvním poločase jsme byli o něco lepší, po změně stran jsme tam měli řadu ztrát míčů uprostřed hřiště a mladíci z Táborska nás uběhali. K vyrovnávacímu gólu jim chybělo opravdu málo. Musíme si přiznat, že tentokrát jsme byli šťastnější,“ komentoval utkání milevský trenér Miroslav Strnad.

Jedinou branku utkání dal zkušený domácí kapitán Tomáš Vakoč. „Byla to branka z pokutového kopu po faulu na Součka. Vakoč to trefil pěkně do šibenice. Je to kapitán, tak to vzal na sebe a zajistil nám tři body,“ komentoval vítěznou branku trenér.

Milevští fotbalisté končí sezonu uprostřed tabulky krajského přeboru. „Loni v říjnu jsem u týmu končil, od ledna jsem do toho zase naskočil. Nicméně ta sezona byla taková rozporuplná. Fotbalově to nebylo vůbec špatné, hlavně na jaře jsme předváděli dobré výkony, což se muselo divákům líbit, na druhé straně jsme ztráceli v posledních minutách zbytečně body. Tam se projevila v koncovce trochu nezkušenost, ale jinak je to velice perspektivní tým. Mohli jsme však skončit o nějakou tu příčku výše,“ shrnul v krátkosti sezonu Miroslav Strnad.

Svými výkony však Milevsko naznačilo, že se s ním do budoucna musí počítat. „Nechceme se uspokojit s nějakým osmým či devátým místem v krajském přeboru. Mužstvo má sílu dopředu, je to mladý tým doplněný zkušeností. Trochu kluci musejí dozrát, ale určitě mají na to, aby hráli na vyšší příčky,“ věří Miroslav Strnad týmu do dalších sezon.