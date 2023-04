Start do jara Husinečtí totálně prospali. Jak jinak charakterizovat to, že k utkání do Sousedovic vůbec neodjeli. "Bylo nás jen osm a v takovém počtu to nemělo význam," znělo z klubu. Z jedné strany se dá pochopit, že se na hřiště suveréna soutěže, který rozdává příděly na počkání, nikomu v takovém počtu nechce, ale na druhé straně ke kontumaci patří i tučné pokuty a poplatky. Ba co více, Husineckým hrozí, že budou při další kontumaci vyloučeni ze soutěže. Na jedno utkání již nedorazili již na podzim do Bělčic.