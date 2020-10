Táborsko B – Lažiště 4:1 (1:1). 2. M. Mácha, 63. a 68. D. Římanek, 69. S. De Almeida.

Stejně jako před týdnem chybělo Lažišťským pět hráčů ze základní sestavy. Ale tentokrát zcela jiná jména. „Do sestavy zasáhla zranění a nemoce. Navíc se nám v průběhu zápasu zranili další dva hráči. Na hřiště tak musel po dvou letech zaskočit Jirka Pěsta a také zraněný Petr Holub. Ale to není výmluva, taková je zkrátka situace,“ komentoval stav kádru lažišťský trenér Josef Raušer.

Přitom po prvním poločase byl stav vyrovnaný a nic nenasvědčovalo tomu, že by celek z Prachaticka měl inkasovat čtyři branky. „Více než hodinu jsme byli soupeři vyrovnaným soupeřem. V prvním poločase jsme kromě branky Jardy Rauschera měli další čtyři šance, které jsme nedali. Ale šance měl na druhé straně i soupeř. Dokud jsme měli sílu, tak jsme hráli vyrovnaně. Navíc soupeř postavil na rozehrání některé hráče ze širšího kádru áčka. V závěru utkání jsme však již nestíhali a domácí zvítězili zaslouženě. Je třeba poděkovat všem klukům, kteří byli tentokrát schopni nastoupit do utkání. Ale abych pravdu řekl, netuším, jak to poskládáme v dalším kole v Olešníku,“ doplnil trenér Josef Raušer.