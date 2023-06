/FOTOGALERIE/ Před pár týdny bojovali čkyňští fotbalisté v I.A třídě o holé přežití, v posledním kole ještě zaútočí na šestou příčku.

Čkyňští fotbalisté (na snímku z duelu s Dolním Dvořištěm ve žlutém) doma rozstříleli Kamenný Újezd 5:0. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - Sokol Kamenný Újezd 5:0 (3:0)

Branky: 5. Fiedler Josef, 35. Bujok Gustav, 45. Bujok Gustav, 62. Bujok Gustav, 83. Mikeš Michal.

Čkyňský trenér Jan Děd si musel plnit pracovní poinnosti, a tak tým řídil ze hřiště Gustav Bujok a z lavičky Patrik Krull. A mohu být spokojeni. "Poslední domácí utkání této sezony se nám podařilo a sezonu nakonec asi budeme hodnotit spíše v pozitivech. Trenér Honza Děd byl na cvičení a tak jsem měl na starost utkání s Gustou Bujokem. Pokud Honza za týden vyhraje v Roudném, může se s klidem ke kormidlu vrátit," komentoval situaci se smíchem Patrik Krull.

A utkání mohl také hodnotit velice pozitivně. "Chytili jsme začátek a od 4. minuty vedli, když se rychle prosadil po ose Král - Pešl - Fiedler poslední jmenovaný. Po půl hodině přidal další gól Gusta Bujok, který nakonec zkompletoval hattrick. Skóre uzavřela sváteční puška Michal Mikeš, gól ale stál za to, málem protrhl síť a v neděli pak chodil na zápase béčka jako páv. V celém utkání jsme byli lepším týmem, více drželi míč, kombinovali, postupně se dostávali do šancí, byl to jeden z našich lepších letošních výkonů. Po zásluze jsme zvítězili," shrnul utkání Patrik Krull a doplnil: "Za týden nás čeká slušná šichta v Roudném. Pokusíme se dobře naladit na dokopnou, zahrát si s roudenskou mašinou, která nemá v této soutěži co dělat, dobrý fotbal a důstojně zakončit sezonu, ve které neskončíme hůře než na sedmém místě. Zdravím náš fanklub, se kterým jsem prohrál předsezoní sázku, a tímto si je dovolím pozvat na poslední utkání v Roudném a následnou dokopnou u nás na hřišťi."