/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ani ten největší optimista z řad fanoušků SK Čkyně asi nečekel, že by jeho tým mohl po dvou kolech vládnout A skupině I.A třídy. Po výhře nad Blatnou je to fakt.

Fotbalová I.A: Čkyně - Blatná. | Video: SK Čkyně

SK Čkyně - TJ Blatná 3:0 (0:0)

Branky: 46. J. Král, 62. a 90+1. G. Bujok. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Boček - Vican, Svoboda.

Čkyňským fotbalistům se v letní přípravě nedařilo, dva týdny před startem mistrovského podzimu zrušili zápasy včetně generálky a v tichosti se připravovali. Jak vidno, má to výsledek. Po dvou kolech šest bodů, skóre 5:0 a vedení v tabulce.

Blatnou však Čkyňští zlomili až ve druhém poločase. "Navázali jsme na dobrý výkon z minulého týdne a zaslouženě vyhráli. O góly se postarali dvěma výstavnimi trefami Josef Král a poté po naraženi od Míry Miklase na 2:0 zvýšil dělovkou Gusta Bujok. Hezké branky. V závěru korunoval dobrý výkon celého týmu opět Bujok na 3:0. Musím všem klukům poděkovat, jak k zápasu přistoupili. V první půli jsme měli tlak, ale také spousty nepřesností, což nás trochu sráželo a do koncovky se dostávali spíše po rozích. Bohužel v šestnáctce jsme nebyli úplně důrazní. V kabině jsme si něco řekli a kluci ve druhém poločase ještě více přitáhli šrouby a prosadili se. Musím kluky pochválit a tentokrat i ty z lavičky, když Lukáš Chalupa naskočil ve 30. minutě do obrany, Míra Miklas do útoku a měl prsty u dvou vstřelených gólů, a David Chvál do zálohy, kdy také předvedl excelentní návrat do obrany a nenechal se přesprintovat. Máme dobrý vstup do soutěže a hned se hraje lépe a se sebevědomím. O výbornou atmosféru se starali i naši bubeníci, kteří jsou našim dvanáctým hráčem, díky. Za týden jedeme do Plané a zveme opět všechny naše fanoušky," shrnul utkání čkyňský trenér Jan Děd.