Vodňany – Čkyně 2:0 (1:0). 43. (PK) Lorenc, 83. Plocek. ČK: 1:0 (92. Benedikt).

Čkyňští se v posledních kolech trápí výsledkově. Herně to nevypadá špatně, ale výsledky předváděné hře neodpovídají.

„Do Vodňan jsme jeli s tím, že chceme už konečně bodovat. Začátek utkání byl herně z naší strany celkem vydařený, hned v prvních deseti minutách jsme měli jednu velkou a druhou tisíciprocentní šanci, ale ta naše žalostná koncovka. První poločas poté připomínal spíše boj než fotbal, pološance na obou stranách, těsně před poločasem byla proti nám nařízena penalta, které předcházelo postavení mimo hru. Domácí Lorenc penaltu trefil náramně a šlo se do kabin. Do druhé půle jsme museli dvakrát střídat, obraz hry byl podobný, domácí měli velkou šanci kolem šedesáté minuty, ale Miklas senzačně vytáhl ránu na tyč. Nadechovali jsme se k závěrečnému tlaku, ale další dvě vynucená střídání nám to zkompilovala. Po individuální chybě jsme pak pár minut před koncem inkasovali podruhé a bylo po zápase. Naše situace není dobrá, dostaneme se do šancí, nehrajeme špatně, ale prostě nedáváme góly. Ve Vodňanech to minimálně na bod bylo, my se ale musíme soustředit na další utkání, které hrajeme doma proti soupeři ze špice tabulky ze Semic,“ shrnul utkání ve Vodňanech vedoucí čkyňského celku Patrik Krull.

„Ve vyrovnaném a tvrdém utkání zaslouženě vyhráli domácí, kteří byli efektivnější v koncovce. První velkou šanci měli po závaru před domácí brankou hosté, ale domácí tuto těžkou situaci zvládli. Hosté se snažili o rychlé protiútoky, ale domácí obrana byla stoprocentní a již je do další vážné situace nepustila. Naopak se Vodňanští začali prosazovat i v útoku. Vyšly jim závěry obou poločasů, když v závěru prvního proměnil pokutový kop za faul ve vápně Lorenc. Na konci utkání prošel hostující obranou Bína, přihrál Plockovi před prázdnou branku a ten pečetil zaslouženou výhru domácích. Úplně na závěr byl ještě po druhé žluté vyloučen domácí Láďa Benedikt,“ komentoval utkání předseda vodňanského fotbalu Karel Handšuh.