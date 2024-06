/FOTOGALERIE, VIDEO/ Bohatý program se o víkendu odehraje na fotbalové stadionu ve Vimperk. Sobota je ve znamení oslav krajského titulu starších žáků, odpoledne pak dojde na velké derby s Tatranem Prachatice.

KP starší žáci: Šumavan Vimperk - Jiskra Třeboň. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sobotní program na vimperském fotbalovém hřišti začne dvojzápasem krajského přeboru starších žáků. A po utkání starší kategorie se chystá oslava, Vimperští jsou nejlepší v krajském přeboru. A fanoušci fotbalu si jistě nenechají ujít odolední derby Šumavanu s Tatranem Prachatice.

"V sobotu ve Vimperku se mají fotbaloví fanoušci opravdu na co těšit. Od deseti hodin přivítají naši starší žáci soupeře z Veselí nad Lužnicí a po skončení tohoto utkání budou naši hráči dekorováni za vítězství v krajském přeboru. Nechali za sebou týmy z měst jako jsou například České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Český Krumlov, Prachatice, Třeboň a další. Poháry a další ocenění jim předají zástupci Jihočeského krajského fotbalového svazu. To, že jsou naši kluci mistry kraje, je pro náš oddíl a město Vimperk obrovský úspěch. Kluci, děkujeme," vyzdvihl úspěch starších žáků předseda klubu Jaroslav Uhlík a doplnil: "No a od sedmnácti hodin přivítají naši muži v největším okresním derby kluky z Tatranu Prachatice a k tomu již není třeba nic dodávat."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Vimperský stadion bude plný fotbalu i v neděli. Od 10 hodin starší dorostenci Šumavanu, kteří hrají ve společenství se Slavojem Volyně, přivítají Milevsko. Od 12.25 se pak hraje duel mladšího dorostu. Od 15 hodin pokračuje program krajským přeborem mladších a starších přípravek a kromě domácích benjamínků se představí hráči Hradiště, Milevska, Písku a Meteoru Tábor.